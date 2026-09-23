Tiga Ruko di Denpasar Ludes Terbakar, Korsleting Listrik Diduga Jadi Pemicu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Musibah kebakaran kembali terjadi di ibu kota Provinsi Bali, Denpasar.

Si jago merah melahap tiga unit usaha yang terdiri dari toko sol sepatu, servis sadel motor, dan toko canang di Jalan Padma Gang Indrablaka II No. 8,

Kelurahan Tonja, Denpasar Utara, Rabu (23/9) pagi pukul 05.00 WITA.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan insiden kebakaran tersebut diduga kuat terjadi akibat korsleting listrik saat seluruh bangunan dalam keadaan kosong.

"Api cepat membesar karena terdapat banyak bahan yang mudah terbakar di dalam toko.

Dugaan sementara pemicunya akibat arus pendek listrik," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (23/9).

Saat peristiwa terjadi, para pemilik ruko dan pengontrak tak ada di TKP.

Pemilik bangunan Made Gede Sandana, 50, mengaku baru mengetahui tempat usahanya terbakar setelah dikabari warga sekitar.

Bangunan ludes terbakar dengan estimasi kerugian mencapai Rp 25 juta.