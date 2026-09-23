JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Heboh Keributan di Depan Hotel Ayana Jimbaran Bali, Viral, Ini Kata Polisi

Heboh Keributan di Depan Hotel Ayana Jimbaran Bali, Viral, Ini Kata Polisi

Rabu, 23 September 2026 – 11:46 WIB
Heboh Keributan di Depan Hotel Ayana Jimbaran Bali, Viral, Ini Kata Polisi - JPNN.com Bali
Warga Jimbaran berkumpul di kawasan Jalan Karang Mas, tepatnya di depan Hotel Ayana, Jimbaran, serta Jalan Kampus Unud, Kuta Selatan, Selasa (22/9) malam. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Polresta Denpasar akhirnya turun tangan menanggapi isu keributan di kawasan Jalan Karang Mas, tepatnya di depan Hotel Ayana, Jimbaran, serta Jalan Kampus Unud, Kuta Selatan, Selasa (22/9) malam.

Menurut Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, tidak ada bentrokan fisik di lokasi kejadian seperti isu yang viral di media sosial.

Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan kerumunan warga yang sempat terlihat di tempat kejadian perkara (TKP) hanya bentuk antisipasi.

Baca Juga:

"Terkait kejadian di lokasi, tidak ada keributan.

Keberadaan warga di sana hanya berkumpul untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (23/9).

Kasus ini berawal dari perselisihan pribadi akibat masalah asmara.

Baca Juga:

Pelapor berinisial IGKA, 23, mengaku sempat mengirim pesan singkat kepada mantan kekasihnya sekitar tiga minggu lalu.

Lantaran tak terima, pacar baru sang mantan yang berinisial IKAP, 19, menghubungi IGKA melalui WhatsApp dengan akun bernama Boyka pada Selasa siang (22/9) pukul 11.37 WITA.

Polresta Denpasar akhirnya turun tangan menanggapi isu keributan di kawasan Jalan Karang Mas, tepatnya di depan Hotel Ayana, Jimbaran, Selasa (22/9) malam
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Hotel Ayana Jimbaran Kuta Selatan Bali video viral video viral medsos polresta denpasar polsek kuta selatan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan - JPNN.com Bali

    Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan

  2. Sanksi Komdis PSSI Bikin Bali United Rugi Besar, Dua Laga Rp140 Juta Lenyap - JPNN.com Bali

    Sanksi Komdis PSSI Bikin Bali United Rugi Besar, Dua Laga Rp140 Juta Lenyap

  3. Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU