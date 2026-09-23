Heboh Keributan di Depan Hotel Ayana Jimbaran Bali, Viral, Ini Kata Polisi

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Polresta Denpasar akhirnya turun tangan menanggapi isu keributan di kawasan Jalan Karang Mas, tepatnya di depan Hotel Ayana, Jimbaran, serta Jalan Kampus Unud, Kuta Selatan, Selasa (22/9) malam.

Menurut Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, tidak ada bentrokan fisik di lokasi kejadian seperti isu yang viral di media sosial.

Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan kerumunan warga yang sempat terlihat di tempat kejadian perkara (TKP) hanya bentuk antisipasi.

"Terkait kejadian di lokasi, tidak ada keributan.

Keberadaan warga di sana hanya berkumpul untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (23/9).

Kasus ini berawal dari perselisihan pribadi akibat masalah asmara.

Pelapor berinisial IGKA, 23, mengaku sempat mengirim pesan singkat kepada mantan kekasihnya sekitar tiga minggu lalu.

Lantaran tak terima, pacar baru sang mantan yang berinisial IKAP, 19, menghubungi IGKA melalui WhatsApp dengan akun bernama Boyka pada Selasa siang (22/9) pukul 11.37 WITA.