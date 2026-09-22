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JPNN.com Bali Kriminal Rumah & Warung di Denpasar Ludes Terbakar, Satu Orang Terluka, Korban Rugi Besar

Rumah & Warung di Denpasar Ludes Terbakar, Satu Orang Terluka, Korban Rugi Besar

Selasa, 22 September 2026 – 20:36 WIB
Rumah & Warung di Denpasar Ludes Terbakar, Satu Orang Terluka, Korban Rugi Besar - JPNN.com Bali
Rumah semipermanen dan warung di Jalan Gunung Batur, Gang Mangga No. 1, Pemecutan, Denpasar Barat, Senin (21/9) malam pukul 22.24 WITA terbakar. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Musibah kebakaran menghanguskan satu unit rumah semipermanen dan warung terjadi di Jalan Gunung Batur, Gang Mangga No. 1, Pemecutan, Denpasar Barat, Senin (21/9) malam pukul 22.24 WITA.

Selain memicu kerugian materiil sebesar Rp 150 juta, insiden maut itu mengakibatkan seorang warga mengalami luka bakar akibat disambar kobaran api.

Korban luka teridentifikasi bernama I Made Juniartawan, 33.

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"Korban mengalami luka bakar ringan sekitar lima persen di bagian lengan kiri, siku kanan, tengkuk, dan dahi.

Korban sudah langsung mendapat perawatan dari petugas medis PMI Kota Denpasar," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (22/9).

Peristiwa berawal saat korban I Made Juniartawan berada di dalam kamar dan dipanggil oleh tetangganya karena melihat kepulan asap mengepul dari warung milik bibinya, Nyoman Muliani, 55.

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Mendengar hal itu, Juniartawan bersama ayahnya, Ketut Rata, 64, bergegas menuju lokasi dan berinisiatif mendobrak pintu warung yang saat itu terkunci rapat sejak pukul 21.00 WITA.

Nahas, begitu pintu berhasil didobrak, kobaran api mendadak menyambar tubuh korban I Made Juniartawan.

Rumah semipermanen dan warung di Jalan Gunung Batur, Gang Mangga No. 1, Pemecutan, Denpasar Barat, Senin (21/9) malam pukul 22.24 WITA terbakar.
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TAGS   kebakaran rumah warung Denpasar polresta denpasar Damkar Denpasar PMI Denpasar

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