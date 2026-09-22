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JPNN.com Bali Kriminal Ngeri, Detik-detik Lansia 75 Tahun Tewas Ditabrak Truk Boks di Denpasar

Ngeri, Detik-detik Lansia 75 Tahun Tewas Ditabrak Truk Boks di Denpasar

Selasa, 22 September 2026 – 18:53 WIB
Ngeri, Detik-detik Lansia 75 Tahun Tewas Ditabrak Truk Boks di Denpasar - JPNN.com Bali
Pengemudi mobil boks L 9671 BC Fikrinsyah, 27, terlibat tabrakan dengan seorang lansia, pengendara sepeda motor I Made Lansia, 75, di persimpangan Jalan Gunung Salak – Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar Barat, Senin (21/9) sore. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di persimpangan Jalan Gunung Salak – Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar Barat, Senin (21/9) sore.

Tabrakan maut ini melibatkan pengendara sepeda motor I Made Lansia, 75, dengan pengemudi mobil boks L 9671 BC Fikriansyah, 27.

Kecelakaan maut ini mengakibatkan pengemudi motor Beat DK 4877 FAE tewas di tempat kejadian perkara (TKP) akibat luka berat seusai menerobos lampu lalu lintas.

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Pekak I Made Sadia tewas gegara mengalami luka terbuka di kaki kiri, telinga keluar darah dan cedera kepala berat (CKB).

“Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 18.30 WITA dan baru dilaporkan ke pihak kepolisian pukul 20.30 WITA,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (22/9).

Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, insiden bermula saat pengemudi mobil boks Mitsubishi bernomor polisi L 9671 BC Fikriansyah melaju dari arah timur menuju ke barat.

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Pada saat bersamaan, korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 4877 FAE melintas dari arah barat ke timur.

Setibanya di persimpangan, korban nekat menerobos traffic light untuk menyeberang menuju ke arah selatan.

Pekak I Made Sadia tewas gegara tabrakan dengan truk boks di Denpasar. Korban mengalami luka terbuka di kaki kiri, telinga keluar darah dan CKB.
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TAGS   kecelakaan tabrakan lansia tewas truk boks Honda Beat Denpasar polresta denpasar cedera kepala berat

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