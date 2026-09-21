JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Tertangkap di Bali, Buron Interpol Asal Ethiopia Diseret Polri ke Negara Asal

Tertangkap di Bali, Buron Interpol Asal Ethiopia Diseret Polri ke Negara Asal

Senin, 21 September 2026 – 08:22 WIB
Tertangkap di Bali, Buron Interpol Asal Ethiopia Diseret Polri ke Negara Asal - JPNN.com Bali
Perwakilan Divisi Hubungan Internasional Polri melalui NCB Interpol Indonesia menandatangani dokumen serah terima WN Ethiopia buronan Red Notice Interpol kepada NCB Addis Ababa. Foto: ANTARA/HO-Divisi Hubinter Polri

bali.jpnn.com, DENPASAR - NCB Interpol Indonesia akhirnya menyerahkan warga negara asing (WNA) asal Ethiopia Selman Mohammed Yimer yang masuk dalam daftar buron Red Notice kepada NCB Addis Ababa.

Selman Mohammed Yimer merupakan subjek buron high profile yang diburu NCB Addis Ababa dalam Operasi Interpol Infra Africa 2.0 Harare.

Selman Mohammed Yimer ditangkap saat melintas di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (6/9) lalu.

Baca Juga:

Beberapa hari kemudian, Divisi Hubinter Polri memulangkan buron tersebut.

Pada Rabu (16/9) pukul 12.50 waktu setempat, tim Divisi Hubinter Polri bersama dengan Selman Mohammed Yimer tiba di Bandara Internasional Addis Ababa, Ethiopia.

Perjalanan mereka dilanjutkan menuju kantor Ethiopia Federal Police dengan pengawalan dari NCB Addis Ababa.

Baca Juga:

Setibanya di Kantor Ethiopia Federal Police, Divisi Hubinter Polri menyerahterimakan Selman kepada pihak kepolisian Ethiopia.

"Subjek IRN (Interpol Red Notice) tersebut telah melakukan penipuan dengan skala besar di Ethiopia terhadap banyak korban," kata Kepala Divisi Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko dilansir dari Antara.

NCB Interpol Indonesia akhirnya menyerahkan warga negara asing (WNA) asal Ethiopia Selman Mohammed Yimer yang masuk dalam daftar buron kepada NCB Addis Ababa
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali WNA Ethiopia WNA Ethiopia Interpol Buron Interpol NCB Interpol Indonesia NCB Addis Ababa Polri penipuan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Geypens Ungkap Kesalahan Fatal Bali United Seusai Ditekuk Borneo FC, Konyol - JPNN.com Bali

    Tim Geypens Ungkap Kesalahan Fatal Bali United Seusai Ditekuk Borneo FC, Konyol

  2. Johnny Jansen Kecewa Performa Buruk Bali United, Sorot Hujan Kartu di Segiri - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kecewa Performa Buruk Bali United, Sorot Hujan Kartu di Segiri

  3. Hujan Tiga Kartu Merah di Segiri! Bali United Keok dari Borneo FC, Duh! - JPNN.com Bali

    Hujan Tiga Kartu Merah di Segiri! Bali United Keok dari Borneo FC, Duh!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU