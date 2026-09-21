Tertangkap di Bali, Buron Interpol Asal Ethiopia Diseret Polri ke Negara Asal

bali.jpnn.com, DENPASAR - NCB Interpol Indonesia akhirnya menyerahkan warga negara asing (WNA) asal Ethiopia Selman Mohammed Yimer yang masuk dalam daftar buron Red Notice kepada NCB Addis Ababa.

Selman Mohammed Yimer merupakan subjek buron high profile yang diburu NCB Addis Ababa dalam Operasi Interpol Infra Africa 2.0 Harare.

Selman Mohammed Yimer ditangkap saat melintas di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (6/9) lalu.

Beberapa hari kemudian, Divisi Hubinter Polri memulangkan buron tersebut.

Pada Rabu (16/9) pukul 12.50 waktu setempat, tim Divisi Hubinter Polri bersama dengan Selman Mohammed Yimer tiba di Bandara Internasional Addis Ababa, Ethiopia.

Perjalanan mereka dilanjutkan menuju kantor Ethiopia Federal Police dengan pengawalan dari NCB Addis Ababa.

Setibanya di Kantor Ethiopia Federal Police, Divisi Hubinter Polri menyerahterimakan Selman kepada pihak kepolisian Ethiopia.

"Subjek IRN (Interpol Red Notice) tersebut telah melakukan penipuan dengan skala besar di Ethiopia terhadap banyak korban," kata Kepala Divisi Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko dilansir dari Antara.