Polres Jembrana Tangkap Sindikat Pencuri Baterai Tower Telekomunikasi, Parah

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Tim Opsnal Satreskrim Polres Jemrbana menangkap lima orang komplotan pencuri baterai tower telekomunikasi yang beroperasi di sejumlah wilayah di Bali.

Lima pelaku masing-masing berinisial MRA, S, DS, IS dan AM.

Dari tangan pelaku, tim opsnal mengamankan sejumlah barang bukti seperti mobil, alat yang digunakan membongkar baterai, serta baterai yang dijual ke penadah.

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Menurut Kasatreskrim Polres Jembrana AKP Gede Alit Darmana, tim opsnal menyelidiki dan menangkap pelaku setelah mendapat laporan hilangnya baterai tower telekomunikasi di Banjar Dangin Berawah, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana.

“Pemilik tower telekomunikasi melaporkan dua unit baterai Lithium merk Huawei hilang dengan kerugian mencapai Rp24 juta,” ujar AKP Gede Alit Darmana dilansir dari Antara.

AKP Gede Alit Darmana mengatakan, MRA, S, DS dan IS berperan melakukan pencurian, sedangkan AM berperan sebagai pembeli atau penadah barang hasil kejahatan tersebut.

"Masih ada satu pelaku lagi berinisial RB yang masih kami kejar.

Dia berperan sebagai perantara transaksi barang curian tersebut," kata AKP Gede Alit Darmana.