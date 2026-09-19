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Imigrasi Denpasar Tendang Bule Prancis dari Bali, Overstay 100 Hari

Sabtu, 19 September 2026 – 10:25 WIB
Imigrasi Denpasar Tendang Bule Prancis dari Bali, Overstay 100 Hari - JPNN.com Bali
Aparat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) Prancis berinisial YGB, 22, melalui Bandara Gusti Ngurah Rai, Jumat (18/9) kemarin. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) Prancis berinisial YGB, 22, melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat kemarin (18/9).

YGB dideportasi setelah menyerahkan diri ke Kantor Imigrasi Denpasar karena melakukan pelanggaran izin tinggal atau overstay selama 100 hari.

YGB dideportasi pada pukul 12.10 WITA menggunakan penerbangan AirAsia.

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Proses deportasi dilakukan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar hingga YGB meninggalkan wilayah Indonesia.

“Setiap warga asing yang berada di Indonesia wajib menaati seluruh peraturan yang berlaku,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar R. Haryo Sakti, Sabtu (19/9).

R. Haryo Sakti menegaskan jajaran Imigrasi dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

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Salah satunya melakukan deportasi dan penangkalan kepada WNA jika ditemukan pelanggaran, termasuk overstay.

YGB diketahui masuk ke Indonesia pada 2 April 2026 menggunakan Izin Tinggal Kunjungan.

Aparat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) Prancis berinisial YGB, 22, melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai
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TAGS   imigrasi denpasar bule WNA Prancis bule prancis overstay Izin Tinggal Kunjungan Bandara Gusti Ngurah Rai

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