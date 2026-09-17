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JPNN.com Bali Kriminal Dua Maling Apes Dipergoki Polisi Patroli, Tertangkap Dorong Motor Curian di Renon

Dua Maling Apes Dipergoki Polisi Patroli, Tertangkap Dorong Motor Curian di Renon

Kamis, 17 September 2026 – 16:33 WIB
Dua Maling Apes Dipergoki Polisi Patroli, Tertangkap Dorong Motor Curian di Renon - JPNN.com Bali
Ilustrasi borgol. Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur menangkap pelaku curanmor di Renon. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur bergerak cepat membekuk kawanan spesialis pencuri sepeda motor (curanmor) yang beraksi di kawasan Lapangan Renon, Denpasar Timur.

Dua dari tiga pelaku berhasil diamankan, sementara satu orang lainnya kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Dua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial DB, 18, dan DDA, 28, serta Perdi yang berstatus buron.

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“Kasus ini bermula dari laporan korban bernama Moh Febi Agustiaean, 23, pada Minggu (13/9) malam,” ujar Kapolsek Denpasar Timur AKP Gusti Ngurah Agung Udiana, Kamis (17/9).

Peristiwa bermula saat korban datang ke kawasan Renon untuk berolahraga jogging sekitar pukul 21.00 WITA.

Korban memarkir sepeda motor Honda Beat hitam bernopol DK 6604 TM di pinggir jalan kawasan Lapangan Renon.

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Apes, korban lupa mengunci stang sepeda motornya saat ditinggal berolahraga.

"Sekitar pukul 22.00 WITA seusai jogging, korban kembali ke parkiran untuk mengambil minum.

Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur bergerak cepat membekuk kawanan spesialis pencuri sepeda motor yang beraksi di kawasan Lapangan Renon, Denpasar Timur
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TAGS   maling curanmor polisi patroli Denpasar motor curian renon polsek denpasar timur

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