Kabar Baik! Hilang Kontak Sepekan, Kapten & Dua ABK Ditemukan di Puger Jatim

bali.jpnn.com, DENPASAR - Setelah terombang-ambing di lautan selama lima hari, tiga orang yang merupakan kapten dan anak buah kapal (ABK) speedboat BALIMAN akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat.

Ketiganya, yakni kapten I Nyoman Budiana dan dua ABK, Keristino Sahreza Avendi Da serta Niko Demios Landena.

Kapal yang mereka tumpangi sebelumnya mengalami mati mesin di Perairan Manta Point, Nusa Penida, Klungkung, sejak Sabtu (12/9) dan menghilang.

Ketiganya berhasil dievakuasi nelayan setelah terdampar di Pantai Puger, Jember, Jawa Timur.

Pencarian ketiganya berlangsung dramatis.

Rabu kemarin (16/9), memasuki hari kelima operasi pencarian, tim SAR gabungan mengerahkan RIB 02 Denpasar dari Pelabuhan Benoa sejak pukul 08.00 WITA.

Pihak keluarga bahkan turut serta menyisir laut.

Upaya tersebut juga dibantu belasan perahu kelompok nelayan serta koordinasi intensif dengan VTS Benoa untuk memantau kapal-kapal melintas.