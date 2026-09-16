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JPNN.com Bali Kriminal Viral Pecalang Gadungan Palak Warung Nasi Campur di Denpasar, Duh Endingnya

Viral Pecalang Gadungan Palak Warung Nasi Campur di Denpasar, Duh Endingnya

Rabu, 16 September 2026 – 21:01 WIB
Viral Pecalang Gadungan Palak Warung Nasi Campur di Denpasar, Duh Endingnya - JPNN.com Bali
Bhabinkamtibmas Pemecutan Kelod Aiptu Made Murdana, Babinsa Sertu Tony Cahyono, Perbekel I Wayan Tantra, serta Kelian Adat Banjar Abiantimbul menginterogasi pecalang gadungan I Ketut Suandita, 34, Selasa (15/9). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat Polresta Denpasar bergerak cepat seusai jagat media sosial di Bali dihebohkan oleh unggahan video viral yang memperlihatkan aksi pria mengaku pecalang
gadungan minta uang keamanan di sebuah warung nasi campur di Jalan Gunung Soputan, Denpasar.

Bhabinkamtibmas Pemecutan Kelod Aiptu Made Murdana, Babinsa Sertu Tony Cahyono, Perbekel I Wayan Tantra, serta Kelian Adat Banjar Abiantimbul langsung turun ke lokasi, Selasa (15/9).

Mereka turun untuk menindaklanjuti video yang viral di akun TikTok Lisa Fiesta Aurora dan Bali Berkabar.

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Belakangan diketahui pria dalam video itu adalah I Ketut Suandita, 34, asal Gianyar, Bali.

Pelaku mendatangi Warung Nasi Campur Jawa milik Sri Jumalis dengan mengatasnamakan pecalang untuk meminta uang banjar dan keamanan sebesar Rp120 ribu.

Rekam jejak pelaku ternyata tidak sekali ini saja.

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I Ketut Suandita diketahui sudah berulang kali melancarkan aksi serupa di wilayah Denpasar Timur dan Denpasar Utara.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menyatakan pihak korban memilih memaafkan perbuatan pelaku.

Aparat Polresta Denpasar bergerak cepat seusai jagat media sosial di Bali dihebohkan oleh unggahan video viral yang memperlihatkan aksi pecalang gadungan peras
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TAGS   viral video video viral Pecalang pecalang gadungan pemerasan Warung Nasi Campur Denpasar polresta denpasar

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