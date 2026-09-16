Petaka di Denpasar: Gudang Kembang Api Meledak, Dua Pekerja Kritis, Bengkel Ludes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat terjadi di Jalan Siulan, Gang Sekar Buana, Penatih Puri, Denpasar Timur, Selasa (15/9) sore kemarin.

Gudang perakitan kembang api untuk pertunjukan (show) di tempat kejadian perkara (TKP) meledak lalu terbakar pukul 15.00 WITA.

Insiden tersebut mengakibatkan dua orang pekerja mengalami luka-luka dan delapan unit sepeda motor hangus terbakar.

Dua korban yang masih mendapat perawatan intensif karena luka bakar teridentifikasi bernama Made Gede, 50, dan Tina, 27.

"Benar, telah terjadi kebakaran di gudang perakitan kembang api.

Petugas dari Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Timur sudah berada di lokasi untuk penanganan lebih lanjut," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (15/9) malam.

Berdasarkan keterangan pemilik gudang, Mochammad Ali, 57, aktivitas perakitan kembang api untuk keperluan pertunjukan sudah dimulai sejak pukul 08.00 WITA.

Saat itu, ia bekerja bersama enam orang karyawannya. Petaka datang menjelang sore hari.