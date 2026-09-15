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JPNN.com Bali Kriminal Rekaman CCTV Ungkap Aksi Sadis Bule Australia Menghabisi Dua Anaknya di Kuta

Rekaman CCTV Ungkap Aksi Sadis Bule Australia Menghabisi Dua Anaknya di Kuta

Selasa, 15 September 2026 – 20:11 WIB
Rekaman CCTV Ungkap Aksi Sadis Bule Australia Menghabisi Dua Anaknya di Kuta - JPNN.com Bali
Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo D. Simatupang didampingi Kabid Humas Polda Bali Kombes Arisandy memberikan keterangan kepada awak media terkait kasus kemarian bule Australia dan dua anaknya, Selasa (15/9). Foto; Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polresta Denpasar kembali merilis perkembangan kasus kematian bule Australia berinisial DJS, 57 dan dua anaknya, ADS, 7 serta LKS, 4 di Arca Bungalow, Jalan Three Brothers, Legian Tengah, Kuta, Badung, Bali, Minggu (13/9) lalu.

DJS ditemukan tewas tergantung, sementara dua anaknya, ADS dan LKS, ditemukan meninggal dunia dengan posisi saling bertindih di dalam kamar.

“Berdasar analisis rekaman CCTV dan keterangan para saksi, DJS diduga kuat membunuh kedua anak kandungnya terlebih dahulu sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri,” ujar Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo D. Simatupang didampingi Kabid Humas Polda Bali Kombes Arisandy, Selasa (15/9).

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Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan sejumlah fakta kunci yang menggambarkan detik-detik mencekam kejadian tersebut.

Rekaman CCTV mengungkap, terdengar suara anak laki-laki menjerit dari dalam kamar sebelum insiden pembunuhan terjadi.

Tak lama kemudian, anak perempuan korban terlihat berusaha menyelamatkan diri dengan berlari keluar kamar.

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Namun, DJS mengejar anak perempuannya, menangkapnya, lalu membawa korban kembali secara paksa ke dalam kamar.

Rekaman CCTV juga mengungkap, setelah menghabisi kedua anaknya, pelaku DJS masuk ke area gudang untuk mengambil tali berwarna biru yang digunakan untuk gantung diri.

Berdasar analisis rekaman CCTV dan keterangan para saksi, DJS diduga kuat membunuh kedua anak kandungnya terlebih dahulu sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya
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TAGS   bule WNA Australia bule australia kuta CCTV pembunuhan bunuh diri polresta denpasar Arca Bungalow

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