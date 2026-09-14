Update Pencarian Tiga Korban Speedboat di Nusa Penida! Area Pencarian Diperluas

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Pencarian terhadap kapten dan dua anak buah kapal (ABK) speedboat yang mengalami mati mesin di Perairan Manta Point, Nusa Penida, Klungkung, memasuki hari ketiga, Senin (14/9).

Meski tim SAR gabungan mengerahkan armada laut hingga helikopter, keberadaan ketiga korban masih misterius.

Ketiga korban yang masih dinyatakan hilang, yakni kapten speedboat I Nyoman Budiana serta dua anak buah kapal (ABK), Keristino Sahreza Avendi dan Niko Demios Landena.

Upaya pencarian skala besar dilakukan sejak pagi hari.

Tim SAR gabungan mengerahkan KN SAR Arjuna 229 dari Pelabuhan Benoa sekitar pukul 08.00 WITA menuju area pencarian seluas 45,2 mil laut persegi (nautical miles).

Selama empat jam menyisir perairan, KN SAR Arjuna 229 dengan 25 personel di atasnya belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Pencarian lewat udara menggunakan helikopter FINNS SGI Air Bali yang diterbangkan pukul 15.00 WITA selama 1,5 jam pun masih nihil.

"Kami sudah plotting area pencarian dengan perhitungan arah dan kecepatan angin serta arus. Namun, pencarian dengan kedua alat utama (alut) yang bergerak belum memberikan hasil," ujar Kasi Operasi dan Siaga SAR Basarnas Denpasar I Wayan Juni Antara, Senin (14/9).