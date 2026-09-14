JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Momen Mencekam di Laut Benoa, Jukung Mati Mesin Terseret Arus, Dramatis

Momen Mencekam di Laut Benoa, Jukung Mati Mesin Terseret Arus, Dramatis

Senin, 14 September 2026 – 22:08 WIB
Momen Mencekam di Laut Benoa, Jukung Mati Mesin Terseret Arus, Dramatis - JPNN.com Bali
Tim SAR menarik jukung yang mati mesin di perairan Benoa, Denpasar, Senin (14/9). Empat penumpang di jukung selamat. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Momen mencekam menimpa empat orang di Perairan Benoa, Denpasar, Bali.

Jukung yang mereka tumpangi mendadak mati mesin akibat kehabisan bahan bakar minyak (BBM) hingga terombang-ambing di tengah laut, Senin (14/9) sore.

Khawatir tersapu arus liar dan makin jauh terseret ke tengah samudra, para korban langsung menghubungi tim SAR untuk meminta bantuan evakuasi.

Baca Juga:

Laporan darurat diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Bali) Denpasar pada pukul 15.50 WITA dari salah seorang korban bernama Aca.

Selain Aca, tiga penumpang lain yang berada di atas jukung sewaan tersebut teridentifikasi berinisial Zwa, 30; Ketut, 28, dan Dedek, 35.

"Laporannya kami terima pukul 15.50 WITA dari salah seorang korban atas nama Aca.

Baca Juga:

Aca mengatakan jukung yang mereka sewa mengalami mati mesin akibat kehabisan BBM dan berada di tengah laut," ujar Kasi Operasi dan Siaga SAR Kantor
Pencarian dan Pertolongan Denpasar Wayan Juni Antara, Senin (14/9).

Merespons laporan tersebut, Basarnas Bali langsung menerjunkan Rigid Inflatable Boat (RIB) 02 bersama tiga personel penyelamat dari Pelabuhan Benoa pada pukul 16.10 WITA.

Momen mencekam menimpa empat orang di Perairan Benoa, Denpasar, Bali ketika jukung yang dinaiki empat penumpang mengalami mati mesin dan terseret arus
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   benoa Laut Benoa jukung perairan benoa basarnas bali bbm Bali tim SAR

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Nyaman di Puncak Klasemen, Johnny Jansen Sorot Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Bali United Nyaman di Puncak Klasemen, Johnny Jansen Sorot Mental Pemain

  2. Makan Konate: Isenmulang FC Banyak Celah Seusai Dibungkam Bali United - JPNN.com Bali

    Makan Konate: Isenmulang FC Banyak Celah Seusai Dibungkam Bali United

  3. Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul - JPNN.com Bali

    Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU