Terungkap, Bule Belanda Pelaku Ulah Pati di Bali Menunggak Biaya Hotel

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat kepolisian Bali langsung turun tangan menangani kasus ulah pati alias bunuh diri yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal Belanda berinisial MJR.

Bule berusia 60 tahun itu ditemukan tewas tergeletak di jalan area Hotel Renaissance Bali Uluwatu, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Sabtu (12/9) malam.

Bule uzur itu diduga kuat nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai lima hotel tempatnya menginap.

“Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) Tim Identifikasi, korban mengalami luka parah akibat jatuh dari ketinggian,” ujar Kasihumas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (14/9).

Berdasar pemeriksaan fisik, pergelangan tangan kanan korban patah, luka lecet di perut kanan, serta luka terbuka di siku kanan.

“Korban tewas karena melompat dari lantai lima hotel dengan ketinggian kurang lebih 14 meter,” kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Berdasarkan keterangan manajemen Hotel Renaissance, bule Belanda itu telah menginap sejak 16 Agustus 2026.

Selama masa menginap tersebut, korban kerap menunggak pembayaran fasilitas hotel.