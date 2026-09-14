JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Terungkap, Bule Belanda Pelaku Ulah Pati di Bali Menunggak Biaya Hotel

Terungkap, Bule Belanda Pelaku Ulah Pati di Bali Menunggak Biaya Hotel

Senin, 14 September 2026 – 18:46 WIB
Terungkap, Bule Belanda Pelaku Ulah Pati di Bali Menunggak Biaya Hotel - JPNN.com Bali
Aparat kepolisian Bali langsung turun tangan menangani kasus ulah pati alias bunuh diri yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal Belanda berinisial MJR. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat kepolisian Bali langsung turun tangan menangani kasus ulah pati alias bunuh diri yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal Belanda berinisial MJR.

Bule berusia 60 tahun itu ditemukan tewas tergeletak di jalan area Hotel Renaissance Bali Uluwatu, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Sabtu (12/9) malam.

Bule uzur itu diduga kuat nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai lima hotel tempatnya menginap.

Baca Juga:

“Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) Tim Identifikasi, korban mengalami luka parah akibat jatuh dari ketinggian,” ujar Kasihumas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (14/9).

Berdasar pemeriksaan fisik, pergelangan tangan kanan korban patah, luka lecet di perut kanan, serta luka terbuka di siku kanan.

“Korban tewas karena melompat dari lantai lima hotel dengan ketinggian kurang lebih 14 meter,” kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Baca Juga:

Berdasarkan keterangan manajemen Hotel Renaissance, bule Belanda itu telah menginap sejak 16 Agustus 2026.

Selama masa menginap tersebut, korban kerap menunggak pembayaran fasilitas hotel.

Aparat kepolisian Bali langsung turun tangan menangani kasus ulah pati alias bunuh diri yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal Belanda berinisial MJR.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule WNA Belanda bule belanda ulah pati tewas Bali Hotel Renaissance polresta denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Makan Konate: Isenmulang FC Banyak Celah Seusai Dibungkam Bali United - JPNN.com Bali

    Makan Konate: Isenmulang FC Banyak Celah Seusai Dibungkam Bali United

  2. Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul - JPNN.com Bali

    Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul

  3. Johnny Jansen Kecewa Bali United Gagal Clean Sheet: Seharusnya Bisa Lebih! - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kecewa Bali United Gagal Clean Sheet: Seharusnya Bisa Lebih!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU