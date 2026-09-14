Bule Belanda Tewas, Nekat Terjun dari Lantai 5 Hotel Mewah di Bali, Terekam CCTV

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus ulah pati alias bunuh diri yang melibatkan warga negara asing (WNA) saat berlibur ke Bali kembali terjadi.

Setelah pasangan bapak dan anak asal Australia, kasus serupa diambil WNA Belanda berinisial MJR.

Bule berusia 60 tahun itu ditemukan tewas tergeletak di jalan area Hotel Renaissance Bali Uluwatu, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Sabtu (12/9) malam.

Bule uzur itu diduga kuat nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai lima hotel tempatnya menginap.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya membenarkan insiden yang menewaskan warga asing itu.

Aparat kepolisian baru menerima laporan dugaan aksi bunuh diri itu sekira pukul 23.00 WITA, Sabtu (12/9) lalu.

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"Berdasarkan rekaman CCTV, korban diduga melompat dari lantai lima pagar pembatas hotel pada Sabtu malam pukul 22.14 WITA," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (14/9).

Aksi nekat pria asal Negeri Kincir Angin tersebut terekam jelas kamera CCTV Hotel Renaissance Bali.