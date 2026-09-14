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JPNN.com Bali Kriminal Bule Belanda Tewas, Nekat Terjun dari Lantai 5 Hotel Mewah di Bali, Terekam CCTV

Bule Belanda Tewas, Nekat Terjun dari Lantai 5 Hotel Mewah di Bali, Terekam CCTV

Senin, 14 September 2026 – 18:16 WIB
Bule Belanda Tewas, Nekat Terjun dari Lantai 5 Hotel Mewah di Bali, Terekam CCTV - JPNN.com Bali
WNA Belanda berinisial MJR, 60, dievakuasi ke kamar jenazah RSUP Prof Ngoerah setelah ditemukan tewas tergeletak di jalan area Hotel Renaissance Bali Uluwatu, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Sabtu (12/9). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus ulah pati alias bunuh diri yang melibatkan warga negara asing (WNA) saat berlibur ke Bali kembali terjadi.

Setelah pasangan bapak dan anak asal Australia, kasus serupa diambil WNA Belanda berinisial MJR.

Bule berusia 60 tahun itu ditemukan tewas tergeletak di jalan area Hotel Renaissance Bali Uluwatu, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Sabtu (12/9) malam.

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Bule uzur itu diduga kuat nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai lima hotel tempatnya menginap.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya membenarkan insiden yang menewaskan warga asing itu.

Aparat kepolisian baru menerima laporan dugaan aksi bunuh diri itu sekira pukul 23.00 WITA, Sabtu (12/9) lalu.

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"Berdasarkan rekaman CCTV, korban diduga melompat dari lantai lima pagar pembatas hotel pada Sabtu malam pukul 22.14 WITA," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (14/9).

Aksi nekat pria asal Negeri Kincir Angin tersebut terekam jelas kamera CCTV Hotel Renaissance Bali.

WNA Belanda berinisial MJR, 60, ditemukan tewas tergeletak di jalan area Hotel Renaissance Bali Uluwatu, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Sabtu (12/9)
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TAGS   bule WNA Belanda bule belanda ulah pati tewas Bali Hotel Renaissance CCTV polresta denpasar

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