Geger! Nelayan Jembrana yang Hilang Ditemukan Terkubur di Banyuwangi

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Pencarian terhadap I Gusti Putu Sugiarta, 38, nelayan asal Desa Cupel, Jembrana, Bali, yang hilang di Perairan Pulukan, Pekutatan, akhirnya membuahkan hasil pada hari keempat, Minggu (13/9) kemarin.

Korban I Gusti Putu Sugiarta ditemukan dalam kondisi terkubur di muara Pantai Banyuwangi, Jawa Timur.

Jasad korban dikubur oleh nelayan setempat di pesisir Pantai Banyuwangi karena ditemukan tanpa identitas.

Korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah sampannya yang terbuat dari fiber pecah akibat menabrak kayu.

“Pihak keluarga mengonfirmasi jenazah tersebut adalah I Gusti Putu Sugiarta.

Jenazahnya bahkan telah dievakuasi menggunakan perahu milik keluarga menuju Pantai Pengambengan,” ujar Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana Dewa Hendri Gunawan, Senin (14/9).

Menurut Dewa Hendri Gunawan, pencarian korban sebelum ditemukan pada hari keempat kemarin diadang gelombang tinggi.

Meski demikian, penyisiran tetap dilanjutkan sejak pagi.