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Geger! Nelayan Jembrana yang Hilang Ditemukan Terkubur di Banyuwangi

Senin, 14 September 2026 – 16:58 WIB
Geger! Nelayan Jembrana yang Hilang Ditemukan Terkubur di Banyuwangi - JPNN.com Bali
Tim SAR mengevakuasi jenazah nelayan Cupel, Jembrana, I Gusti Putu Sugiarta, yang hilang selama empat hari dan terkubur di pesisir Pantai Banyuwangi ke perairan Pengambengan, Negara, Jembrana, kemarin (13/9). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Pencarian terhadap I Gusti Putu Sugiarta, 38, nelayan asal Desa Cupel, Jembrana, Bali, yang hilang di Perairan Pulukan, Pekutatan, akhirnya membuahkan hasil pada hari keempat, Minggu (13/9) kemarin.

Korban I Gusti Putu Sugiarta ditemukan dalam kondisi terkubur di muara Pantai Banyuwangi, Jawa Timur.

Jasad korban dikubur oleh nelayan setempat di pesisir Pantai Banyuwangi karena ditemukan tanpa identitas.

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Korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah sampannya yang terbuat dari fiber pecah akibat menabrak kayu.

“Pihak keluarga mengonfirmasi jenazah tersebut adalah I Gusti Putu Sugiarta.

Jenazahnya bahkan telah dievakuasi menggunakan perahu milik keluarga menuju Pantai Pengambengan,” ujar Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana Dewa Hendri Gunawan, Senin (14/9).

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Menurut Dewa Hendri Gunawan, pencarian korban sebelum ditemukan pada hari keempat kemarin diadang gelombang tinggi.

Meski demikian, penyisiran tetap dilanjutkan sejak pagi.

Nelayan asal Cupel, Jembrana, I Gusti Putu Sugiarta ditemukan dalam kondisi terkubur di muara Pantai Banyuwangi, Jawa Timur. Jenazah korban telah dievakuasi
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TAGS   nelayan Jembrana nelayan jembrana Cupel Banyuwangi mayat Pos SAR Jembrana rsu negara Pantai Pulukan

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