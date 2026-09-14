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Penyebab Kematian Bapak & Anak Asal Australia di Kuta Bali Terungkap, ternyata

Senin, 14 September 2026 – 11:37 WIB
Penyebab Kematian Bapak & Anak Asal Australia di Kuta Bali Terungkap, ternyata - JPNN.com Bali
Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang memberikan keterangan kepada awak media. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat gabungan Polresta Denpasar dan Polsek Kuta masih mendalami penyebab kematian pasangan bapak dan anak asal Australia di Arca Bungalow, Jalan Three Brothers, Legian Tengah, Kuta, Badung, Bali, Minggu (13/9) kemarin.

Bule Australia berinisial DJS, 57 dan dua anaknya, ADS, 7 serta LKS, 4, ditemukan warga Legian, Kuta, tak bernyawa kemarin pukul 10.14 WITA.

DJS ditemukan dalam kondisi tergantung pada terali besi jendela menggunakan kabel setrika berwarna putih.

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Kedua anak DJS yang berstatus warga negara Indonesia (WNI), ADS dan LKS, ditemukan tergeletak di lantai kamar dengan posisi tubuh saling bertindihan.

Berdasar pemeriksaan luar Tim Identifikasi Polresta Denpasar, dua anak, ADS dan LKS meninggal akibat tindakan kekerasan.

Untuk DJS, kematiannya diduga karena gantung diri.

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Saat ini ketiga jenazah telah berada di RSUP Prof Ngoerah Denpasar untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.

Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo D. Simatupang mengatakan anggota di lapangan masih melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini.

Bule Australia berinisial DJS, 57 dan dua anaknya, ADS, 7 serta LKS, 4, ditemukan warga Legian, Kuta, tak bernyawa kemarin pukul 10.14 WITA. Penyebabnya?
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TAGS   Jenazah WNA Australia WNA Australia WNI bapak anak tewas kuta polsek kuta

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