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JPNN.com Bali Kriminal Kronologi Penemuan Jenazah Bapak & Anak Asal Australia di Kuta Bali, Janggal!

Kronologi Penemuan Jenazah Bapak & Anak Asal Australia di Kuta Bali, Janggal!

Senin, 14 September 2026 – 11:17 WIB
Kronologi Penemuan Jenazah Bapak & Anak Asal Australia di Kuta Bali, Janggal! - JPNN.com Bali
Jenazah pasangan bapak dan dua anak balitanya, masing-masing berinisial DJS, 57; ADS, 7, dan LKS, 4, di Arca Bungalow pukul 10.14 WITA, Minggu (13/9) kemarin dievakuasi ke kamar mayat RSUP Prof Ngoerah, Denpasar. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Kematian warga negara asing (WNA) asal Australia di sebuah bungalow di kawasan Jalan Three Brothers, Legian Tengah, Kuta, Badung, Bali, Minggu (13/9) kemarin menjadi perhatian aparat kepolisian.

Pasangan bapak dan dua anak balitanya, masing-masing berinisial DJS, 57; ADS, 7, dan LKS, 4 ditemukan tak bernyawa di Arca Bungalow pukul 10.14 WITA.

Tim gabungan Polsek Kuta dan Polresta Denpasar langsung turun tangan, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi dan mengecek CCTV.

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“Anggota di lapangan masih melakukan penyelidikan.

Masih ada pemeriksaan terhadap saksi, termasuk istri korban untuk memastikan penyebab kematiannya,” ujar Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo David Simatupang, Senin (14/9).

Berdasar penyelidikan sementara aparat kepolisian, peristiwa tragis itu diketahui sekitar pukul 10.14 WITA di Arca Bungalow, Jalan Three Brothers, Legian Tengah.

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Korban DJS diketahui merupakan warga negara Australia, sedangkan kedua anaknya berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Informasi awal mengenai kondisi korban bermula sekitar pukul 08.30 WITA.

Kematian warga negara asing (WNA) asal Australia di sebuah bungalow di kawasan Jalan Three Brothers, Legian Tengah, Kuta, Badung, bikin geger Bali
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TAGS   Jenazah WNA Australia WNI Bali kuta tewas bunuh diri Arca Bungalow polresta denpasar

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