Geger Penemuan Jenazah Bapak dan Dua Anak asal Australia di Kuta Bali, Ngeri

bali.jpnn.com, KUTA - Warga Jalan Legian Gang Three Brother, Kuta, Badung, Bali, Minggu (13/9) kemarin geger.

Kehebohan dipicu penemuan tiga jenazah warga negara asing (WNA) asal Australia.

Ketiga korban merupakan pasangan bapak dan dua anak balitanya, masing-masing berinisial DJS, 57; ADS, 7 dan LKS, 4.

Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo D. Simatupang kepada awak media membenarkan penemuan tiga jenazah WNA di tempat kejadian perkara (TKP).

“Ya, benar. Tim dari Polresta Denpasar dan Polsek Kuta masih mendalami penyebab kematian tiga WNA itu,” kata Kombes Leonardo D. Simatupang, Senin (14/9).

Peristiwa tragis ini terungkap setelah pemilik kontrakan, CGSD, menerima telepon dari istri DJS yang berada di Australia sekitar pukul 09.00 WITA.

Lantaran sang suami tak bisa dihubungi, sang istri meminta pemilik kontrakan mengecek lokasi dan mendobrak pintu kamar.

Oleh karena berhalangan, pemilik kontrakan meminta pamannya yang tinggal di dekat lokasi untuk mengecek lebih dulu.