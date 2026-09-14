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JPNN.com Bali Kriminal Pemancing Hilang di Manta Point Nusa Penida, Ombak Besar Hambat Kerja Tim SAR

Pemancing Hilang di Manta Point Nusa Penida, Ombak Besar Hambat Kerja Tim SAR

Senin, 14 September 2026 – 06:48 WIB
Pemancing Hilang di Manta Point Nusa Penida, Ombak Besar Hambat Kerja Tim SAR - JPNN.com Bali
Tim SAR dikerahkan untuk mencari seorang pemancing I Nyoman Budiana, 49, yang dilaporkan hilang di perairan Manta Point, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Tim SAR gabungan mengerahkan armada laut hingga helikopter untuk mencari keberadaan I Nyoman Budiana, 49, korban yang dilaporkan hilang di Perairan Manta Point, Nusa Penida, Klungkung, Bali.

Namun, upaya pencarian korban pada hari kedua, Minggu (13/9) kemarin, belum membuahkan hasil.

Korban I Nyoman Budiana dilaporkan mengalami insiden speedboat mati mesin saat memancing di perairan Manta Point.

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Petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pertama kali menerima laporan kejadian pada Sabtu (12/9) pukul 20.20 WITA.

Berdasarkan keterangan pelapor, insiden diperkirakan terjadi sekitar pukul 19.00 WITA.

"Empat personel Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar bersama satu personel Polairud Polda Bali langsung bergerak ke lokasi menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) 02," kata sumber Basarnas Bali.

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Namun, saat tim tiba di titik lokasi terakhir (last known position), speed boat milik korban sudah tidak terlihat.

Pada pencarian hari kedua kemarin (13/9), skala operasi ditingkatkan dengan menerjunkan KN SAR Arjuna 229 yang bertolak dari Pelabuhan Benoa pukul 08.30 WITA.

Tim SAR mengerahkan armada laut hingga helikopter pemancing I Nyoman Budiana, 49, yang dilaporkan hilang di Perairan Manta Point, Nusa Penida, Klungkung, Bali.
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TAGS   pemancing Manta Point nusa penida ombak tim SAR basarnas bali KN SAR Arjuna 229 speedboat SGi Air Bali cuaca

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