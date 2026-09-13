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JPNN.com Bali Kriminal Polsek Kuta Bekuk Spesialis Jambret Turis di Seminyak, WNA India Jadi Korban

Polsek Kuta Bekuk Spesialis Jambret Turis di Seminyak, WNA India Jadi Korban

Minggu, 13 September 2026 – 07:45 WIB
Polsek Kuta Bekuk Spesialis Jambret Turis di Seminyak, WNA India Jadi Korban - JPNN.com Bali
Tim Opsnal Polsek Kuta menangkap seorang pemuda asal Desa Tianyar Tengah, Kubu, Karangasem, berinisial INM, yang menjambret turis asal India. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Tim Opsnal Polsek Kuta menangkap seorang pemuda asal Desa Tianyar Tengah, Kubu, Karangasem, berinisial INM.

Pria 26 tahun itu ditangkap setelah nekat menjambret kalung emas milik turis asal India, Ghudaiya Ankit, 26, di depan Motel Mexicola, Seminyak, Kuta, Badung.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengungkapkan aksi kejahatan itu terjadi pada Selasa (18/8) dini hari sekitar pukul 01.00 WITA.

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Saat kejadian, korban sedang berjalan kaki menuju hotel.

Tiba-tiba pelaku yang mengendarai Yamaha NMAX hitam DK 4081 XX memepet korban dari belakang.

"Pelaku langsung menarik paksa kalung emas seberat 25 gram 22 karat yang dipakai korban, lalu kabur. Korban rugi Rp 75 juta," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (12/9).

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Menindaklanjuti laporan korban, Tim Opsnal Polsek Kuta yang dipimpin Panit Opsnal Ipda I Putu Santhi Adnyana bergerak cepat melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV.

Hasilnya, polisi berhasil mengidentifikasi identitas pelaku dan membekuknya saat bersembunyi di rumahnya di Banjar Dinas Pedahan Kaja, Karangasem.

Tim Opsnal Polsek Kuta menangkap seorang pemuda asal Desa Tianyar Tengah, Kubu, Karangasem, berinisial INM, yang menjambret turis asal India
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TAGS   polsek kuta jambret penjambretan WNA India Turis India seminyak karangasem polresta denpasar

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