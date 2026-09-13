Polresta Denpasar Bekuk 13 Pelaku Tragedi Mes Proyek Vila di Benoa, Terungkap

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Tim gabungan dari Unit Reskrim Polsek Kuta Selatan dan Opsnal Unit 1 Jatanras Polresta Denpasar mengamankan 13 terduga pelaku pengeroyokan yang menewaskan Adrianus W alias AW, 24.

Korban Adrianus W meninggal di RSUP Prof Ngoerah, Denpasar, Jumat (11/9) malam pukul 19.30 WITA setelah dikeroyok massa di mes proyek pembangunan vila, Minggu (6/9) lalu.

Lokasinya di kompleks proyek vila di Lingkungan Sawangan, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Penangkapan para pelaku dipimpin langsung Kasatreskrim Polresta Denpasar Kompol Agus Riwayanto Diputra bersama Kapolsek Kuta Selatan Kompol Muhammad Said Husen.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya membenarkan pengungkapan kasus penganiayaan secara bersama-sama tersebut.

"Tim gabungan bergerak setelah menerima laporan masyarakat dan berhasil mengamankan 13 orang terduga pelaku.

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Saat ini seluruhnya tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Denpasar," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (12/9) malam.

Peristiwa mengerikan itu terjadi di area Rumah Pekerja Proyek Pembangunan Villa milik PT Tunas Jaya Sanur, Lingkungan Sawangan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, pada Minggu (6/9/2026) sekitar pukul 23.30 WITA.