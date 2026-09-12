Pemuda Jember Tewas Tenggelam di Jembatan Imam Bonjol Denpasar, Innalillahi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib nahas menimpa Mohamad Fahrur Rajikin alias Farul.

Pemuda 20 tahun asal Jember, Jawa Timur, ini ditemukan tewas tenggelam setelah terpeleset saat memancing di aliran sungai bawah Jembatan Jalan Imam Bonjol, Kota Denpasar, Bali, Sabtu (12/9).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya mengatakan menerima laporan insiden tersebut sekitar pukul 15.50 WITA.

Peristiwa nahas itu sendiri diperkirakan terjadi pada pukul 14.00 WITA.

"Begitu terima laporan, kami langsung berkoordinasi dan menerjunkan tim rescue ke lokasi.

Tim segera melakukan pencarian dan penyelaman hingga akhirnya korban ditemukan," kata I Nyoman Sidakarya, Sabtu (12/9) petang.

Sebanyak tujuh personel tim rescue tiba di lokasi sekitar pukul 16.40 WITA dan langsung melakukan persiapan penyelaman.

Dua penyelam diterjunkan untuk menyisir dasar sungai di sekitar lokasi jatuhnya korban.