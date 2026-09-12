Bule Australia Tewas Tergelincir di Tebing Pantai Kelingking Nusa Penida, RIP!

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Seorang wisatawan mancanegara asal Australia Cronin Brianna Lani, 30, ditemukan tewas setelah jatuh dari atas tebing Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Bali, Sabtu (12/9) pagi.

Korban diduga tergelincir saat menyusuri jalur mandiri di kawasan objek wisata bertebing curam tersebut.

Koordinator Unit Siaga Basarnas Nusa Penida Cakra Negara mengonfirmasi insiden diperkirakan terjadi sekitar pukul 09.00 WITA.

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Peristiwa mengenaskan ini pertama kali dilaporkan oleh warga setempat bernama Pageh pada pukul 09.50 WITA.

"Dari informasi di lapangan, korban diperkirakan jatuh sekitar pukul 09.00 WITA pagi.

Saat itu korban mencari jalur mandiri menuju ujung tebing sebelum akhirnya tergelincir dan jatuh ke jurang," kata Cakra Negara, Sabtu (12/9).

Tim SAR akhirnya memutuskan untuk melakukan evakuasi secara manual dengan menaiki tangga Pantai Kelingking.

Saat ditemukan di dasar tebing, korban Cronin Brianna Lani ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan sejumlah patah tulang (fraktur) pada tubuhnya.