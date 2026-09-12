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Mobil Listrik Seruduk Restoran Bakso di Denpasar, Hilang Kendali saat Mundur

Sabtu, 12 September 2026 – 16:56 WIB
Mobil Listrik Seruduk Restoran Bakso di Denpasar, Hilang Kendali saat Mundur - JPNN.com Bali
Mobil listrik JS EV DK 1737 OSA yang dikemudikan Ni Nyoman Divita Adistaya, 22, hilang kendali lalu menabrak Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan di Jalan Gatot Subroto Tengah, Denpasar, Sabtu (12/9) pagi pukul 09.30 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan mengerikan terjadi di Jalan Gatot Subroto Tengah, Denpasar, Sabtu (12/9) pagi pukul 09.30 WITA.

Mobil listrik yang dikendarai Ni Nyoman Divita Adistaya, 22, hilang kendali lalu menabrak Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan.

Kendaraan yang melaju mundur tanpa kendali tersebut merusak fasilitas restoran sebelum akhirnya terhenti.

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“Pengendara mobil listrik berstatus mahasiswi,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (12/9).

Kejadian bermula ketika Divita Adistaya hendak memundurkan mobil listrik JS EV DK 1737 OSA seusai berbelanja di Holland Bakery pukul 09.00 WITA.
Divita Adistaya hendak keluar ke jalan utama.

Namun, saat bermanuver mundur, kendaraan yang dikendarai Divita Adistaya diduga mengalami lepas kendali alias out of control.

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Mobil melaju mundur menyeberangi Jalan Gatot Subroto Tengah meski juru parkir di lokasi sempat berupaya menghentikan arus lalu lintas dari arah barat.

Mobil terus meluncur hingga akhirnya menghantam bagian depan Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan.

Mobil listrik yang dikendarai Ni Nyoman Divita Adistaya, hilang kendali lalu menabrak Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan di Jalan Gatot Subroto, Denpasar
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TAGS   tabrakan kecelakaan mobil listrik restoran Restoran Bakso Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Denpasar Bali polresta denpasar

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