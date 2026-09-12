Kronologi Kematian Pekerja Proyek Vila di Benoa Bali Setelah Dikeroyok Massa

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Aparat kepolisian Polsek Kuta Selatan dan Denpasar langsung bergerak mengusut kematian Adrianus W alias AW, 24.

Buruh di mes proyek vila PT Tunas Jaya Sanur (TJS), Lingkungan Sawangan, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, meninggal dunia di RSUP Prof Ngoerah, Jumat (11/9) malam pukul 19.30 WITA.

Korban Adrianus W alias AW meninggal dunia setelah dikeroyok para pekerja proyek lainnya, Minggu (6/9) malam lalu.

"Jenazah saat ini masih disemayamkan di kamar jenazah RSUP Prof Ngoerah.

Orang tua kandung korban telah mengajukan permohonan dan menyetujui untuk dilakukan autopsi," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (12/9).

Peristiwa ini bermula pada Minggu (6/9/2026) sekira pukul 12.30 WITA.

Salah seorang pekerja proyek, Yohanes K, 19, tanpa sengaja menyenggol lembaran seng hingga menimbulkan suara keras saat hendak ke kamar mandi.

Suara tersebut memicu teguran dari seorang petugas keamanan proyek, I Kadek Teguh R, 22. Meski Yohanes sudah menyampaikan permohonan maaf, adu argumen tak terhindarkan.