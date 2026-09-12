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Kronologi Kematian Pekerja Proyek Vila di Benoa Bali Setelah Dikeroyok Massa

Sabtu, 12 September 2026 – 16:31 WIB
Kronologi Kematian Pekerja Proyek Vila di Benoa Bali Setelah Dikeroyok Massa - JPNN.com Bali
Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widhiarta bersama Kasat Reskrim dan Kasat Intelkam mengecek lokasi pengeroyokan yang menewaskan buruh proyek Adrianus W, kemarin (11/9). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Aparat kepolisian Polsek Kuta Selatan dan Denpasar langsung bergerak mengusut kematian Adrianus W alias AW, 24.

Buruh di mes proyek vila PT Tunas Jaya Sanur (TJS), Lingkungan Sawangan, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, meninggal dunia di RSUP Prof Ngoerah, Jumat (11/9) malam pukul 19.30 WITA.

Korban Adrianus W alias AW meninggal dunia setelah dikeroyok para pekerja proyek lainnya, Minggu (6/9) malam lalu.

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"Jenazah saat ini masih disemayamkan di kamar jenazah RSUP Prof Ngoerah.

Orang tua kandung korban telah mengajukan permohonan dan menyetujui untuk dilakukan autopsi," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (12/9).

Peristiwa ini bermula pada Minggu (6/9/2026) sekira pukul 12.30 WITA.

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Salah seorang pekerja proyek, Yohanes K, 19, tanpa sengaja menyenggol lembaran seng hingga menimbulkan suara keras saat hendak ke kamar mandi.

Suara tersebut memicu teguran dari seorang petugas keamanan proyek, I Kadek Teguh R, 22. Meski Yohanes sudah menyampaikan permohonan maaf, adu argumen tak terhindarkan.

Buruh di mes proyek vila PT Tunas Jaya Sanur (TJS), Lingkungan Sawangan, Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, tewas di RSUP Prof Sanglah setelah dikeroyok massa
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TAGS   pengeroyokan mes proyek vila PT Tunas Jaya Sanur benoa tewas RSUP Prof Ngoerah polsek kuta selatan polresta denpasar Bali

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