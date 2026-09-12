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JPNN.com Bali Kriminal Tragedi Mes Proyek Vila di Bali: Pemuda 24 Tahun Tewas, Empat Luka-Luka

Tragedi Mes Proyek Vila di Bali: Pemuda 24 Tahun Tewas, Empat Luka-Luka

Sabtu, 12 September 2026 – 08:59 WIB
Tragedi Mes Proyek Vila di Bali: Pemuda 24 Tahun Tewas, Empat Luka-Luka - JPNN.com Bali
Ilustrasi aksi pengeroyokan yang dilakukan pelaku kepada pekerja proyek di mes vila di Lingkungan Sawangan, Benoa, Kuta Selatan, Badung. Insiden ini menyebabkan satu orang tewas, empat lainnya luka-luka. Ilustrasi Rara/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Kasus pengeroyokan antarpekerja di mes proyek pembangunan vila PT Tunas Jaya Sanur (TJS), Lingkungan Sawangan, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, memakan korban jiwa.

Korban Adrianus W alias AW, 24, yang sempat menjalani perawatan intensif di RSUP Prof Ngoerah, Denpasar, dinyatakan meninggal dunia, Jumat (12/9) malam pukul 19.30 WITA.

Korban AW meninggal dunia gegara luka parah di bagian wajah, mata, pipi, tangan kanan dan kaki kiri.

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"Korban AW meninggal dunia pada Jumat malam di RSUP Prof. Ngoerah.

Saat ini jenazah masih disemayamkan di kamar jenazah.

Ayah kandung korban telah mengajukan permohonan dan memberikan persetujuan untuk dilakukan autopsi," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

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Menindaklanjuti insiden maut tersebut, Satreskrim Polresta Denpasar bersama Polsek Kuta Selatan langsung bergerak cepat.

Aparat kepolisian telah mengamankan 11 orang saksi untuk dimintai keterangan.

Kasus pengeroyokan antarpekerja di mes proyek pembangunan vila PT Tunas Jaya Sanur (TJS), Lingkungan Sawangan, Benoa, Kuta Selatan, makan korban jiwa
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TAGS   pengeroyokan mes proyek vila PT Tunas Jaya Sanur benoa tewas RSUP Prof Ngoerah polsek kuta selatan autopsi polresta denpasar

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