Tragedi Mes Proyek Vila di Bali: Pemuda 24 Tahun Tewas, Empat Luka-Luka

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Kasus pengeroyokan antarpekerja di mes proyek pembangunan vila PT Tunas Jaya Sanur (TJS), Lingkungan Sawangan, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, memakan korban jiwa.

Korban Adrianus W alias AW, 24, yang sempat menjalani perawatan intensif di RSUP Prof Ngoerah, Denpasar, dinyatakan meninggal dunia, Jumat (12/9) malam pukul 19.30 WITA.

Korban AW meninggal dunia gegara luka parah di bagian wajah, mata, pipi, tangan kanan dan kaki kiri.

"Korban AW meninggal dunia pada Jumat malam di RSUP Prof. Ngoerah.

Saat ini jenazah masih disemayamkan di kamar jenazah.

Ayah kandung korban telah mengajukan permohonan dan memberikan persetujuan untuk dilakukan autopsi," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Menindaklanjuti insiden maut tersebut, Satreskrim Polresta Denpasar bersama Polsek Kuta Selatan langsung bergerak cepat.

Aparat kepolisian telah mengamankan 11 orang saksi untuk dimintai keterangan.