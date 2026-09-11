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JPNN.com Bali Kriminal Pengendara F1ZR Tewas Tabrakan di Sebelah Trans Studio, Gagal Menyalip Bus

Pengendara F1ZR Tewas Tabrakan di Sebelah Trans Studio, Gagal Menyalip Bus

Jumat, 11 September 2026 – 20:10 WIB
Pengendara F1ZR Tewas Tabrakan di Sebelah Trans Studio, Gagal Menyalip Bus - JPNN.com Bali
Polisi melakukan olah TKP di lokasi korban Nanak Ali Septera Gemilang tewas seusai mengalami kecelakaan maut di Jalan Imam Bonjol KM 8, Denpasar, Bali, Kamis (10/9) sore. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib apes dialami seorang pemuda 25 tahun bernama Nanak Ali Septera Gemilang.

Korban tewas seusai mengalami kecelakaan maut di Jalan Imam Bonjol KM 8, Denpasar, Bali, Kamis (10/9) sore.

Insiden nahas yang melibatkan sepeda motor Yamaha F1ZR DK 5350 BD dan bus Mercedes Benz DK 7240 FB itu terjadi persis 100 meter di sebelah utara Trans Studio Mall sekitar pukul 18.10 WITA.

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Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan insiden bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban dan bus yang dikemudikan GB, 31, bergerak searah dari selatan menuju utara.

"Posisi bus berada di depan, disusul sepeda motor korban dari arah belakang," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Jumat (11/9).

Setibanya di lokasi kejadian, korban Nanak Ali Septera Gemilang berupaya mendahului bus dari sisi kiri.

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Apes, lantaran kurang berhati-hati, sepeda motor korban menyenggol bodi bus hingga hilang kendali.

"Terjadi serempetan yang menyebabkan pengendara sepeda motor terjatuh ke jalan," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Korban Nanak Ali Septera Gemilang tewas seusai mengalami kecelakaan maut di Jalan Imam Bonjol KM 8, Denpasar, Bali, Kamis (10/9) sore.
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TAGS   kecelakaan tabrakan Trans Studio Mall Denpasar bus Sepeda Motor F1ZR tewas polresta denpasar

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