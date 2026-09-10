JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Bule Perusak Restoran di Pecatu Bali Ditangkap, Pengakuannya Bikin Bergeleng

Bule Perusak Restoran di Pecatu Bali Ditangkap, Pengakuannya Bikin Bergeleng

Kamis, 10 September 2026 – 20:59 WIB
Bule Perusak Restoran di Pecatu Bali Ditangkap, Pengakuannya Bikin Bergeleng - JPNN.com Bali
Ilustrasi tangkapan layar si bule pelaku perusakan restoran di Pecatu, Kuta Selatan, kabur dengan motor XMAX viral di media sosial. Pelaku yang ternyata bule Australia telah diamankan aparat Polsek Kuta Selatan. Foto: Instagram @denpasarviral

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus perusakan papan reklame Gabet's Pub Restaurant & Karaoke di Jalan Labuansait, Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Selasa (8/9) siang lalu akhirnya terungkap.

Seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial JDB, 41, diamankan tim opsnal Polsek Kuta Selatan seusai membuat keributan dan merusak fasilitas di Gabet's Pub & Restaurant.

Berdasar hasil penyidikan kepolisian, aksi nekat pelaku dipicu emosi tak terkontrol akibat masalah keluarga.

Baca Juga:

“Iya, pelaku perusakan sudah ditemukan dan diamankan. Pelakunya warga negara asing asal Australia berinisial JDB,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (10/9).

Insiden bermula saat situasi lokasi kejadian sedang ramai pengunjung.

Terduga pelaku yang mengendarai sepeda motor Yamaha XMAX hitam DK 6864 AFC mendadak datang dan memicu keributan.

Baca Juga:

Sambil berteriak kasar, JDB yang sebelumnya sempat melempar gelas di restoran seberang lokasi, mendadak melempar vape block ke arah papan reklame berbahan
kaca milik manajemen tempat usaha tersebut hingga pecah.

Aksi nekat WNA nakal ini tak ayal membuat para pengunjung yang berada di lokasi panik dan ketakutan.

Seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial JDB, 41, diamankan tim opsnal Polsek Kuta Selatan seusai merusak fasilitas Gabet's Pub & Restaurant
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule WNA Australia bule australia perusakan restoran Bali polsek kuta selatan polresta denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Queven Inacio Senang Cetak Gol di Laga Debut, Fokus Kontra Isenmulang FC - JPNN.com Bali

    Queven Inacio Senang Cetak Gol di Laga Debut, Fokus Kontra Isenmulang FC

  2. 9 Laga Terbanyak Disaksikan Penonton: Persib vs PSM Terbanyak, Bali United? - JPNN.com Bali

    9 Laga Terbanyak Disaksikan Penonton: Persib vs PSM Terbanyak, Bali United?

  3. Laga Kontra PSS Bikin Bali United Rugi Besar, Sanksi Komdis PSSI Penyebabnya - JPNN.com Bali

    Laga Kontra PSS Bikin Bali United Rugi Besar, Sanksi Komdis PSSI Penyebabnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU