Polda Bali Ciduk Komplotan Curanmor Buruh Proyek, Incar Motor Tanpa Kunci Stang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim URC Jatanras Ditreskrimum Polda Bali membongkar komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang meresahkan warga di Denpasar dan Gianyar.

Dua dari empat anggota komplotan berhasil ditangkap saat berupaya melarikan diri keluar Pulau Bali, sementara dua lainnya masih dalam pengejaran.

Dua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial KB, 22 dan MB alias Rinus, 22, sementara dua lagi yang buron, Aldy dan Vijay.

“KB diamankan di Pelabuhan Benoa, Minggu (6/9) lalu saat akan menaiki kapal untuk melarikan diri ke Sumba, NTT, sementara MB ditangkap di kawasan Pemogan, Denpasar,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, Kamis (10/9).

Kasus ini terungkap setelah kepolisian polisi menerima dua laporan masyarakat terkait hilangnya sepeda motor di wilayah Denpasar Selatan dan Gianyar.

Di TKP pertama di Jalan Kerta Winangun, Sidakarya, Denpasar, korban Nengah M kehilangan motor Beat DK 4389 UAQ yang diparkir tanpa kunci stang

Di lokasi kedua di Jalan Raya Batubulan, Sukawati, Gianyar, korban Dewa Adid kehilangan motor Beat N 2572 TDZ di depan gerbang rumah.

Berdasar rekaman CCTV, motor korban dicuri dua orang diduga komplotan para tersangka.