Remaja Penjambret Turis di Kuta ini tak Berkutik, Temuan Polisi Mengejutkan

bali.jpnn.com, KUTA - Polsek Kuta kembali mengungkap kasus penjambretan yang menyasar wisatawan asing di kawasan Kuta, Badung.

Seorang remaja berinisial IKD, 16, asal Tianyar Tengah, Kubu, Karangasem, berhasil diamankan pihak kepolisian, sementara rekannya kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Satu pelaku jambret dengan target warga asing sudah diamankan, satu lagi masih buron.

Penyidik Polsek Kuta masih mendalami kasusnya,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (10/9).

Aksi penjambretan yang dilakukan tersangka IKD terjadi pada Selasa (8/9) sekitar pukul 22.40 WITA di depan Coco Mart, Jalan Kartika Plaza, Kuta.

Korban adalah seorang warga negara asal Rusia bernama Vasilev Sergei, 41.

Vasilev Sergei saat itu sedang berjalan kaki bersama istrinya menuju lokasi spa.

Tiba-tiba, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam memepet korban dari belakang.