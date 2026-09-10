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Sampan Nelayan Jembrana Pecah Dihantam Kayu di Perairan Pulukan, Satu Hilang

Kamis, 10 September 2026 – 15:48 WIB
Sampan Nelayan Jembrana Pecah Dihantam Kayu di Perairan Pulukan, Satu Hilang - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan menyisir perairan Pulukan, Pekutatan, Jembrana untuk mencari nelayan I Gusti Putu Sugiarta, 38, yang hilang seusai sampannya tenggelam, Kamis (10/9) pagi. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Tim SAR gabungan mengerahkan personel untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang di Perairan Pulukan, Pekutatan, Jembrana, Bali, Kamis (10/9).

Korban diketahui bernama I Gusti Putu Sugiarta, 38, warga asal Cupel, Jembrana.

I Gusti Putu Sugiarta dilaporkan hilang setelah sampan fiber berwarna putih bernama Rahayu yang ditumpanginya pecah akibat menabrak kayu mengapung di tengah laut, Kamis pagi.

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Kejadian bermula saat korban melaut bersama dua rekannya, Samsul Hadi, 36, dan Neri Mutakin, 28.

Saat berada di tengah perairan, sampan yang mereka tumpangi tiba-tiba menghantam kayu hingga rusak parah.

Ketiganya sempat bertahan dengan berpegangan pada pecahan sampan selama kurang lebih 30 menit.

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Nahas, saat bantuan dari nelayan lokal tiba di lokasi kejadian, hanya Samsul Hadi dan Neri Mutakin yang berhasil diselamatkan.

Korban I Gusti Putu Sugiarta sudah tidak terlihat di permukaan air.

Seorang nelayan asal Jembrana, I Gusti Putu Sugiarta, 38, dilaporkan hilang di Perairan Pulukan, Pekutatan, Jembrana, Bali, setelah sampannya tenggelam, Kamis
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TAGS   sampan nelayan nelayan jembrana Perairan Pulukan Jembrana Bali basarnas bali Pos SAR Jembrana sampan fiber tim SAR

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