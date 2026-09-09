Dua Pendaki Gunung Agung Ditemukan Selamat, Tim SAR Tembus Kabut Tebal

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Operasi pencarian dan pertolongan terhadap dua pendaki yang sempat tersesat di Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Bali, membuahkan hasil.

Tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban Piqri Zaenal Abidin, 20, dan Lorenzo Regiraldo Tawang, 23, dalam kondisi selamat, Rabu (9/9/2026) siang.

"Kedua pendaki ditemukan dalam keadaan selamat dan hanya mengalami kelelahan," ujar Koordinator Pos SAR Karangasem Putu Handika Bhayangkara, Rabu (9/9).

Laporan mengenai tersesatnya kedua pendaki diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Bali) Denpasar pada Rabu (9/9) pagi pukul 08.25 WITA.

Keduanya diketahui mulai mendaki sejak Selasa (8/9/2026) sore sekitar pukul 17.30 WITA, tetapi mengalami kesulitan untuk menemukan jalan pulang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi keberadaan korban.

"Berdasarkan posisi terakhir dan petunjuk di lapangan, kami mengarahkan pencarian ke jalur menuju Telung Buana," kata Putu Handika Bhayangkara.

Penyisiran dimulai pukul 12.00 WITA dari kawasan Pura Telaga Mas.