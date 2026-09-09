JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Dua Pendaki Gunung Agung Ditemukan Selamat, Tim SAR Tembus Kabut Tebal

Dua Pendaki Gunung Agung Ditemukan Selamat, Tim SAR Tembus Kabut Tebal

Rabu, 09 September 2026 – 20:48 WIB
Dua Pendaki Gunung Agung Ditemukan Selamat, Tim SAR Tembus Kabut Tebal - JPNN.com Bali
Tim SAR menemukan kedua pendaki Gunung Agung, Piqri Zaenal Abidin, 20, dan Lorenzo Regiraldo Tawang, 23, dalam kondisi selamat, Rabu (9/9/2026) siang.

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Operasi pencarian dan pertolongan terhadap dua pendaki yang sempat tersesat di Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Bali, membuahkan hasil.

Tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban Piqri Zaenal Abidin, 20, dan Lorenzo Regiraldo Tawang, 23, dalam kondisi selamat, Rabu (9/9/2026) siang.

"Kedua pendaki ditemukan dalam keadaan selamat dan hanya mengalami kelelahan," ujar Koordinator Pos SAR Karangasem Putu Handika Bhayangkara, Rabu (9/9).

Baca Juga:

Laporan mengenai tersesatnya kedua pendaki diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Bali) Denpasar pada Rabu (9/9) pagi pukul 08.25 WITA.

Keduanya diketahui mulai mendaki sejak Selasa (8/9/2026) sore sekitar pukul 17.30 WITA, tetapi mengalami kesulitan untuk menemukan jalan pulang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi keberadaan korban.

Baca Juga:

"Berdasarkan posisi terakhir dan petunjuk di lapangan, kami mengarahkan pencarian ke jalur menuju Telung Buana," kata Putu Handika Bhayangkara.

Penyisiran dimulai pukul 12.00 WITA dari kawasan Pura Telaga Mas.

Tim SAR menemukan kedua pendaki Gunung Agung, Piqri Zaenal Abidin, 20, dan Lorenzo Regiraldo Tawang, 23, dalam kondisi selamat, Rabu (9/9/2026) siang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pendaki gunung agung pendaki muda Tim SAR Gabungan tim SAR basarnas bali Pos Sar Karangasem kabut tebal Denpasar Pura Pasar Agung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jort van der Sande Terkesan Laga Debut, Takjub Gemuruh Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Jort van der Sande Terkesan Laga Debut, Takjub Gemuruh Stadion Dipta

  2. Bali United Batal Tanding ke Palangkaraya, Jamu Isenmulang FC di Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United Batal Tanding ke Palangkaraya, Jamu Isenmulang FC di Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Tiga Pemain Asing Cedera, Bukan Hanya Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Tiga Pemain Asing Cedera, Bukan Hanya Joao Ferrari

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU