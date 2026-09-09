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Dua Pendaki Tersesat di Ketinggian 2.800 Mdpl, Hilang saat Turun Gunung Agung

Rabu, 09 September 2026 – 17:08 WIB
Dua Pendaki Tersesat di Ketinggian 2.800 Mdpl, Hilang saat Turun Gunung Agung - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan mencari dua pendaki muda yang hilang di Gunung Agung, Rabu (9/9) dan sampai sekarang belum ditemukan. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Tim SAR gabungan melancarkan operasi pencarian terhadap dua pendaki yang dilaporkan tersesat di Gunung Agung, Karangasem, Bali, Rabu (9/9).

Kedua pendaki, Piqri Zaenal Abidin, 20, dan Lorenzo Regiraldo Tawang, 23, diperkirakan hilang di kawasan hutan pada ketinggian sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut (Mdpl).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya mengonfirmasi laporan mengenai kondisi membahayakan jiwa tersebut diterima pada Rabu (9/9/2026) pukul 08.25 WITA dari seorang kerabat korban.

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“Kedua pendaki dilaporkan mendaki pada Selasa (8/9) dini hari pukul 02.00 WITA.

Keduanya mulai naik melalui jalur Pos Pura Pasar Agung, Selat, Karangasem,” ujar I Nyoman Sidakarya, Rabu (9/9).

Namun, saat turun pada Selasa (8/9) sore pukul 17.30 WITA, keduanya diduga kehilangan arah dan tersesat di tengah kawasan hutan.

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Kontak terakhir terjadi pada jam ini sebelum ponsel korban tak lagi bisa dihubungi.

Dalam pencarian awal, tim menemukan sebuah tongkat milik salah satu korban di ketinggian 2.854 mdpl, yang kini menjadi petunjuk utama penentuan arah penyisiran.

Kedua pendaki, Piqri Zaenal Abidin, 20, dan Lorenzo Regiraldo Tawang, 23, diperkirakan hilang di kawasan hutan pada ketinggian sekitar 2.800 M di Gunung Agung
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TAGS   pendaki gunung agung karangasem basarnas bali Pura Pasar Agung Pos Sar Karangasem pendaki hilang

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