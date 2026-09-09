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JPNN.com Bali Kriminal Viral, Bule Mengamuk di Pecatu Bali, Rusak Restoran, Ini Temuan Polisi

Viral, Bule Mengamuk di Pecatu Bali, Rusak Restoran, Ini Temuan Polisi

Rabu, 09 September 2026 – 16:25 WIB
Viral, Bule Mengamuk di Pecatu Bali, Rusak Restoran, Ini Temuan Polisi - JPNN.com Bali
Ilustrasi tangkapan layar si bule pelaku perusakan restoran di Pecatu, Kuta Selatan, kabur dengan motor XMAX viral di media sosial. Foto: Instagram @denpasarviral

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi perusakan oleh warga negara asing (WNA) kembali meresahkan masyarakat Bali.

Seorang WNA tak dikenal nekat mengamuk dan memecahkan papan reklame kaca milik Gabet's Pub Restaurant & Karaoke di Jalan Labuansait, Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Selasa (8/9/2026) siang.

Unggahan video si bule bahkan langsung viral dan menjadi bahan perbincangan warganet di Pulau Dewata.

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“Pelaku belum diketahui. Penyidik Polsek Kuta Selatan masih memburu pelaku,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (9/9).

Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi di lokasi, peristiwa brutal yang dilakukan pelaku berlangsung sekitar pukul 13.20 WITA.

Awalnya, pelaku berperawan tambun itu memesan smoothie di Youtopia Bali.

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Tidak lama kemungkinan, si bule melempar gelas ke pekarangan toko tersebut.

Sekitar pukul 13.25 WITA, WNA tersebut berjalan ke trotoar depan Gabet's Pub sambil berteriak dengan kata-kata kasar.

Seorang WNA tak dikenal nekat mengamuk dan memecahkan papan reklame kaca milik Gabet's Pub Restaurant & Karaoke di Jalan Labuansait, Pecatu, Kuta Selatan, Bali
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TAGS   viral video video viral bule WNA pecatu restoran Bali polsek kuta selatan polresta denpasar

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