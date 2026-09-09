Viral, Bule Mengamuk di Pecatu Bali, Rusak Restoran, Ini Temuan Polisi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi perusakan oleh warga negara asing (WNA) kembali meresahkan masyarakat Bali.

Seorang WNA tak dikenal nekat mengamuk dan memecahkan papan reklame kaca milik Gabet's Pub Restaurant & Karaoke di Jalan Labuansait, Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Selasa (8/9/2026) siang.

Unggahan video si bule bahkan langsung viral dan menjadi bahan perbincangan warganet di Pulau Dewata.

“Pelaku belum diketahui. Penyidik Polsek Kuta Selatan masih memburu pelaku,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (9/9).

Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi di lokasi, peristiwa brutal yang dilakukan pelaku berlangsung sekitar pukul 13.20 WITA.

Awalnya, pelaku berperawan tambun itu memesan smoothie di Youtopia Bali.

Tidak lama kemungkinan, si bule melempar gelas ke pekarangan toko tersebut.

Sekitar pukul 13.25 WITA, WNA tersebut berjalan ke trotoar depan Gabet's Pub sambil berteriak dengan kata-kata kasar.