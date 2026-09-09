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Gudang Baju Bekas Membara Tengah Malam, Pemilik Rumah Dilarikan ke RS

Rabu, 09 September 2026 – 10:36 WIB
Gudang Baju Bekas Membara Tengah Malam, Pemilik Rumah Dilarikan ke RS - JPNN.com Bali
Sebuah rumah tinggal di Perumahan Merta Sari, Jalan Siulan Gang Merta Sari XIII No. 23, Desa Penatih Dangri, Denpasar Timur, terbakar, Selasa (8/9/2026) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR -
Musibah kebakaran kembali terjadi ibu kota Provinsi Bali, Denpasar.

Sebuah rumah tinggal di Perumahan Merta Sari, Jalan Siulan Gang Merta Sari XIII No. 23, Desa Penatih Dangri, Denpasar Timur, terbakar, Selasa (8/9/2026) malam.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 22.34 WITA tersebut diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik di ruang penyimpanan pakaian.

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Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan api pertama kali diketahui oleh pemilik rumah, Ketut Rai Pitriasih, 47.

"Saksi mendengar suara 'kretek-kretek' dari ruangan sebelah.

Saat dicek, asap sudah mengepul tebal dari dalam gudang penyimpanan pakaian," ujar Iptu Adi Saputra Jaya, Rabu (9/9/2026).

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Melihat kobaran api mulai membesar, Rai Pitriasih langsung membangunkan suaminya, Ketut Umbariasa, 50, yang tengah tertidur pulas di kamar.

Pasangan suami istri ini kemudian berteriak minta bantuan warga sekitar.

Sebuah rumah tinggal di Perumahan Merta Sari, Jalan Siulan Gang Merta Sari XIII No. 23, Desa Penatih Dangri, Denpasar Timur, terbakar, Selasa (8/9/2026) malam.
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TAGS   kebakaran gudang baju bekas kebakaran gudang Denpasar korsleting korsleting listrik polresta denpasar

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