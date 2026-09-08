Aksi Warga Menabuh Gamelan Bantu Tim SAR Menemukan Lansia Hilang di Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Sempat hilang selama lebih dari 24 jam di area perkebunan, I Gusti Komang Suatra, seorang lansia 83 tahun asal Desa Yeh Embang Kangin, Mendoyo, Jembrana, berhasil ditemukan selamat, Senin (7/9) sore.

Korban sebelumnya pamit meninggalkan rumahnya sejak Minggu (6/9) siang.

Oleh karena tak kunjung kembali, pihak keluarga dan kepolisian melapor ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue Pos SAR Jembrana diterjunkan ke lokasi untuk menyisir area ladang.

Pencarian gabungan ini mengombinasikan teknologi canggih seperti drone thermal hingga tradisi lokal penyisiran menggunakan gamelan bersama warga setempat.

Upaya pencarian membuahkan hasil sekitar pukul 15.40 WITA.

Korban ditemukan oleh warga yang sedang memancing di tepi sungai dasar jurang, berjarak sekitar dua kilometer dari rumahnya.

“Korban ditemukan dalam kondisi selamat dan sehat, meski sempat linglung,” ujar Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana Dewa Hendri Gunawan.