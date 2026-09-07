JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Dua Buruh Proyek di Badung Nekat Gasak Vario, tak Berkutik saat Dibekuk

Dua Buruh Proyek di Badung Nekat Gasak Vario, tak Berkutik saat Dibekuk

Senin, 07 September 2026 – 18:56 WIB
Dua Buruh Proyek di Badung Nekat Gasak Vario, tak Berkutik saat Dibekuk - JPNN.com Bali
Tim URC Jatanras Ditreskrimum Polda Bali meringkus dua pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di kawasan Kuta Selatan, Badung, Sabtu (5/9) dini hari lalu. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim URC Jatanras Ditreskrimum Polda Bali meringkus dua pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di kawasan Kuta Selatan, Badung.

Kedua pelaku ditangkap di tempat kerja mereka tanpa perlawanan berarti, Sabtu (5/9) dini hari lalu.

Kedua tersangka diketahui berinisial DM, 30, dan JBM, 24, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh proyek asal Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga:

Penangkapan ini berdasarkan Laporan Polisi bernomor LP/B/767/IX/2026/SPKT/POLDA BALI yang dilayangkan oleh korban, KI.

“Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Ditreskrimum Polda Bali untuk menguji pertanggungjawaban perbuatannya dan menjalani proses hukum lebih lanjut,” kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, Senin (7/9).

Aksi pencurian ini bermula pada Sabtu (22/8) sekitar pukul 02.00 WITA.

Baca Juga:

Saat itu, korban KI memarkir sepeda motor Honda Vario warna putih DK 5535 UW di depan sebuah warung di Jalan Kendedes, Desa Ungasan, Kuta Selatan.

Sekitar pukul 05.00 WITA, korban terbangun dan mendapati sepeda motornya sudah raib.

Aparat Ditreskrimum Polda Bali meringkus dua pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di kawasan Kuta Selatan, Badung
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   buruh buruh proyek polda bali Ditreskrimum Polda Bali Bali curanmor Sepeda Motor Honda Vario NTT Kuta Selatan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Putu Panji Ungkap Kunci Kemenangan Indonesia atas Australia, Fokus Piala Asia U20 - JPNN.com Bali

    Putu Panji Ungkap Kunci Kemenangan Indonesia atas Australia, Fokus Piala Asia U20

  2. Bali United Siap Bersaing di Papan Klasemen, Brandon Wilson Sentil Persiapan Tim - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Bersaing di Papan Klasemen, Brandon Wilson Sentil Persiapan Tim

  3. Klasemen Super League 2026-2027: Arema FC Juara, Persib Menyusul, Bali United? - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League 2026-2027: Arema FC Juara, Persib Menyusul, Bali United?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU