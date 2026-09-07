Bule Australia Bikin Onar di Seminyak, Mabuk Berat lalu Cegat Kendaraan, Hhm

bali.jpnn.com, KUTA - Sebuah video yang memperlihatkan aksi nekat seorang warga negara asing (WNA) mengamuk dan mencegat kendaraan di persimpangan Jalan Kunti–Jalan Sunset Road, Seminyak, Kuta, viral di media sosial TikTok.

Dugaan kepolisian berdasar keterangan saksi, pelaku beraksi dalam kondisi pengaruh minuman keras (miras).

Beruntung polisi langsung bergerak dan mengamankan pelaku pembuat onar yang ternyata WNA Australia berinisial SLP, 44.

Menurut Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, insiden yang dilakukan bule Australia SLP berlangsung pada Sabtu (5/9) dini hari sekitar pukul 00.56 WITA.

"Awalnya saksi di lokasi melihat WNA tersebut mengamuk di tengah jalan yang diduga kuat di bawah pengaruh alkohol.

Pelaku juga sempat memberhentikan sejumlah kendaraan yang melintas," ujar Iptu Adi Saputra Jaya.

Aksi berbahaya itu langsung direspons warga sekitar dengan mengamankan pelaku dan menghubungi kepolisian melalui layanan 110.

Petugas dari Polsek Denpasar Barat dan Polsek Kuta yang tiba di lokasi segera membawa turis tersebut ke Polsek Kuta untuk ditenangkan.