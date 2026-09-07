Pria Mojokerto Disergap Polisi Bali, Menyembunyikan Paket SS di Kotak Inhaler

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Satresnarkoba Polresta Denpasar membekuk seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur, berinisial MRDS, 26, alias Reza.

Tersangka MRDS ditangkap saat berada di areal parkir salah satu minimarket di Jalan Cok Agung Tresna, Banjar Badak Sari, Kelurahan Sumerta Kelod, Denpasar Timur.

Kasat Resnarkoba Polresta Denpasar Kompol I Komang Agus D. W mengungkapkan penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai gerak-gerik tersangka sebagai pengedar sekaligus pengguna narkotika.

"Berbekal informasi tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan di lapangan.

Petugas kemudian mendapati target operasi sedang berada di lokasi parkir pada Rabu (2/9) sekitar pukul 19.30 WITA dan langsung mengamankannya," ujar Kompol Komang Agus D.W.

Saat dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan warga setempat, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disembunyikan secara rapi.

Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bekas teh kemasan dan dimasukkan ke dalam kotak bekas inhaler.

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya paket Kristal bening berisi sabu-sabu seberat 0,10 gram, lima butir ekstasi seberat 2,06 gram dan alat isap bong.