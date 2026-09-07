Sikat WNA Nakal! Imigrasi Ngurah Rai Usir 12 Turis Asing dari Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menindak tegas 12 warga negara asing (WNA) dengan menjatuhkan sanksi deportasi sepanjang periode 26 Agustus - 4 September 2026.

Penindakan ini merupakan buah dari giat patroli rutin keimigrasian bertajuk Dharma Dewata di wilayah kerja Ngurah Rai.

Dari total 12 WNA yang diusir, empat di antaranya dijatuhi Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011.

Perinciannya, tiga WNA Rusia terbukti menyalahgunakan izin tinggal, sementara satu WNA Kanada dideportasi setelah menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atas kasus penipuan.

Delapan WNA lainnya dideportasi berdasarkan Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011 karena terbukti overstay melebihi batas 60 hari.

Delapan WNA tersebut berasal dari berbagai negara, yaitu dua WNA Inggris, serta masing-masing satu warga negara dari Prancis, Belanda, Amerika Serikat, Belgia, Belarus, dan Selandia Baru.

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Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri mengatakan bahwa kegiatan patroli rutin menjadi salah satu upaya jajaran dalam menemukan pelanggaran keimigrasian di lapangan.

“Kegiatan patroli keimigrasian kami laksanakan secara rutin untuk memastikan keberadaan dan kegiatan Orang Asing khususnya di wilayah kerja Imigrasi Ngurah Rai sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Muhamad Novyandri, Minggu (6/9).