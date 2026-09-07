JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Sikat WNA Nakal! Imigrasi Ngurah Rai Usir 12 Turis Asing dari Bali

Sikat WNA Nakal! Imigrasi Ngurah Rai Usir 12 Turis Asing dari Bali

Senin, 07 September 2026 – 07:53 WIB
Sikat WNA Nakal! Imigrasi Ngurah Rai Usir 12 Turis Asing dari Bali - JPNN.com Bali
Aparat Imigrasi Ngurah Rai menindak tegas 12 warga negara asing (WNA) dengan menjatuhkan sanksi deportasi sepanjang periode 26 Agustus - 4 September 2026. Foto: Humas Imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menindak tegas 12 warga negara asing (WNA) dengan menjatuhkan sanksi deportasi sepanjang periode 26 Agustus - 4 September 2026.

Penindakan ini merupakan buah dari giat patroli rutin keimigrasian bertajuk Dharma Dewata di wilayah kerja Ngurah Rai.

Dari total 12 WNA yang diusir, empat di antaranya dijatuhi Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011.

Baca Juga:

Perinciannya, tiga WNA Rusia terbukti menyalahgunakan izin tinggal, sementara satu WNA Kanada dideportasi setelah menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atas kasus penipuan.

Delapan WNA lainnya dideportasi berdasarkan Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011 karena terbukti overstay melebihi batas 60 hari.

Delapan WNA tersebut berasal dari berbagai negara, yaitu dua WNA Inggris, serta masing-masing satu warga negara dari Prancis, Belanda, Amerika Serikat, Belgia, Belarus, dan Selandia Baru.

Baca Juga:

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri mengatakan bahwa kegiatan patroli rutin menjadi salah satu upaya jajaran dalam menemukan pelanggaran keimigrasian di lapangan.

“Kegiatan patroli keimigrasian kami laksanakan secara rutin untuk memastikan keberadaan dan kegiatan Orang Asing khususnya di wilayah kerja Imigrasi Ngurah Rai sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Muhamad Novyandri, Minggu (6/9).

Imigrasi Ngurah Rai menindak tegas 12 warga negara asing (WNA) dengan menjatuhkan sanksi deportasi sepanjang periode 26 Agustus - 4 September 2026
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   WNA warga negara asing imigrasi ngurah rai deportasi Bali overstay izin tinggal pelanggaran pidana WNA Nakal turis asing

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ega Rizky Minta Maaf PSS Sleman Gagal Curi Poin di Bali, Puji Kerja Keras Tim - JPNN.com Bali

    Ega Rizky Minta Maaf PSS Sleman Gagal Curi Poin di Bali, Puji Kerja Keras Tim

  2. Pieter Huistra Kecewa PSS Gagal Bawa Pulang Poin, Tuding Pemain Ceroboh - JPNN.com Bali

    Pieter Huistra Kecewa PSS Gagal Bawa Pulang Poin, Tuding Pemain Ceroboh

  3. Johnny Jansen Puas Bali United Bungkam PSS, Sentil Peluang Cetak Banyak Gol - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bali United Bungkam PSS, Sentil Peluang Cetak Banyak Gol

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU