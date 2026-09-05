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Pria di Denpasar tak Berkutik Diciduk Polisi, Sembunyi Seusai Mencuri Motor

Sabtu, 05 September 2026 – 18:29 WIB
Pria di Denpasar tak Berkutik Diciduk Polisi, Sembunyi Seusai Mencuri Motor - JPNN.com Bali
Seorang pelaku curanmor berinisial IMGA, 49, diamankan Tim URC Resmob Ditreskrimum Polda Bali di Jalan Tangkuban Perahu, Padangsambian, Denpasar, Jumat (4/9) dini hari pukul 00.10 WITA. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim URC Resmob Ditreskrimum Polda Bali menangkap pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) yang beraksi di wilayah Denpasar Barat.

Seorang pelaku berinisial IMGA, 49, diamankan di Jalan Tangkuban Perahu, Padangsambian, Denpasar, Jumat (4/9) dini hari pukul 00.10 WITA.

“Pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku terjadi pada Kamis, 6 Agustus 2026 lalu di Jalan Padang Kasna, Padangsambian, Denpasar,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, Sabtu (5/9).

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Kasus curanmor terjadi ketika korban memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat hitam DK 4874 FAD di pinggir jalan untuk mampir ke rumah rekannya.

Sekitar 30 menit berselang, kendaraan tersebut sudah raib dari tempatnya.

Akibat kejadian tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian materiil mencapai Rp12,2 juta.

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Menerima laporan korban, Tim Resmob Ditreskrimum Polda Bali langsung bergerak melakukan penyelidikan mendalam.

Tak lama kemudian, aparat kepolisian mengendus keberadaan pelaku di kawasan Padangsambian dan memburu IMGA.

Seorang pelaku curanmor berinisial IMGA, 49, diamankan di Jalan Tangkuban Perahu, Padangsambian, Denpasar, Jumat (4/9) dini hari pukul 00.10 WITA.
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TAGS   pria Denpasar pria denpasar pencurian curanmor Bali polda bali Ditreskrimum Polda Bali

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