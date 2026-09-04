Pria Banten Ini Jahat Sekali, Bobol Kotak Amal Musala di Jimbaran Bali, Lihat!

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Tim Opsnal Polsek Kuta Selatan mengamankan seorang pria berinisial MHP, 36.

Pria asal Banten ini diamankan atas dugaan terlibat pencurian uang kotak amal di Musala Luqmanul Hakim, Perumahan Taman Penta, Lingkungan Mekar Sari, Desa Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Pelaku diamankan berdasarkan laporan pihak yayasan, Kamis (3/9) kemarin.

“Iya, pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan,” ujar Kapolsek Kuta Selatan Kompol Muhammad Said Husen, Jumat (4/9).

Aksi pencurian ini pertama kali diketahui pada Kamis (6/8/2026) sekitar pukul 11.00 WITA.

Saat itu, marbot musala, Syaifur Rohman, mendapati uang tunai di dalam dua kotak amal telah raib.

Temuan ini langsung dilaporkan kepada Ketua Yayasan Penta Berseri, Sugianto, 55.

Setelah dilakukan pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar lokasi, terlihat seorang pria membobol dua kotak amal dengan cara merusak kunci gembok dan mencongkelnya.