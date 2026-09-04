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JPNN.com Bali Kriminal Pria Banten Ini Jahat Sekali, Bobol Kotak Amal Musala di Jimbaran Bali, Lihat!

Pria Banten Ini Jahat Sekali, Bobol Kotak Amal Musala di Jimbaran Bali, Lihat!

Jumat, 04 September 2026 – 21:45 WIB
Pria Banten Ini Jahat Sekali, Bobol Kotak Amal Musala di Jimbaran Bali, Lihat! - JPNN.com Bali
Tim Opsnal Polsek Kuta Selatan mengamankan seorang pria berinisial MHP, 36, asal Banten yang mencuri kotak amal Musala Luqmanul Hakim di Desa Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Tim Opsnal Polsek Kuta Selatan mengamankan seorang pria berinisial MHP, 36.

Pria asal Banten ini diamankan atas dugaan terlibat pencurian uang kotak amal di Musala Luqmanul Hakim, Perumahan Taman Penta, Lingkungan Mekar Sari, Desa Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Pelaku diamankan berdasarkan laporan pihak yayasan, Kamis (3/9) kemarin.

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“Iya, pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan,” ujar Kapolsek Kuta Selatan Kompol Muhammad Said Husen, Jumat (4/9).

Aksi pencurian ini pertama kali diketahui pada Kamis (6/8/2026) sekitar pukul 11.00 WITA.

Saat itu, marbot musala, Syaifur Rohman, mendapati uang tunai di dalam dua kotak amal telah raib.

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Temuan ini langsung dilaporkan kepada Ketua Yayasan Penta Berseri, Sugianto, 55.

Setelah dilakukan pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar lokasi, terlihat seorang pria membobol dua kotak amal dengan cara merusak kunci gembok dan mencongkelnya.

Tim Opsnal Polsek Kuta Selatan mengamankan seorang pria berinisial MHP, 36, asal Banten yang mencuri kotak amal Musala Luqmanul Hakim di Desa Jimbaran
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TAGS   pria banten Pria Banten kotak amal Musala Luqmanul Hakim Musala Jimbaran polsek kuta selatan Bali

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