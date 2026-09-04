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Mes Karyawan PT Sumber Nelayan di Pelabuhan Benoa Terbakar, Ada Teriakan

Jumat, 04 September 2026 – 08:33 WIB
Mes Karyawan PT Sumber Nelayan di Pelabuhan Benoa Terbakar, Ada Teriakan - JPNN.com Bali
Damkar Kota Denpasar dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar mes karyawan PT Sumber Nelayan di Jalan Ikan Tuna III, Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (3/9/2026) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, BENOA - Insiden kebakaran di Bali belum terhenti.

Area mes karyawan PT Sumber Nelayan yang berlokasi di Jalan Ikan Tuna III, Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Denpasar, terbakar Kamis (3/9/2026) malam.

Beruntung, kebakaran mes karyawan yang terjadi sejak pukul 20.30 WITA kemarin malam tidak sampai memakan korban jiwa.

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“Untuk penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Jumat (4/9).

Kejadian berawal saat seorang petugas keamanan setempat, Julius Niba, 52, sedang menjalankan tugas pemantauan di area depan kantor PT Sumber Nelayan.

Tiba-tiba, saksi Julius Niba mendengar teriakan histeris dari arah mes karyawan yang berada di bagian belakang gedung.

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Saat dilakukan pengecekan, saksi Julius Niba melihat kobaran api sudah membesar di lantai dua mes tersebut.

Julius Niba seketika memanggil karyawan lain untuk bergotong-royong serta segera menghubungi pihak Kepolisian dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Area mes karyawan PT Sumber Nelayan yang berlokasi di Jalan Ikan Tuna III, Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Denpasar, terbakar Kamis (3/9/2026) malam.
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TAGS   kebakaran mes mes karyawan pelabuhan benoa Bali PT Sumber Nelayan Denpasar Damkar Denpasar pelindo polresta denpasar

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