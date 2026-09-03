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JPNN.com Bali Kriminal Polisi Denpasar Ciduk Pemuda Bawa Belati saat Pesta Miras, Lihat Tuh!

Polisi Denpasar Ciduk Pemuda Bawa Belati saat Pesta Miras, Lihat Tuh!

Kamis, 03 September 2026 – 21:44 WIB
Polisi Denpasar Ciduk Pemuda Bawa Belati saat Pesta Miras, Lihat Tuh! - JPNN.com Bali
Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur (Dentim) mengamankan seorang pemuda berinisial DB, 20, Kodi, Sumba Barat, NTT, di kawasan Lapangan Renon, Denpasar. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur (Dentim) mengamankan seorang pemuda berinisial DB, 20, di kawasan Lapangan Renon, Denpasar.

Pemuda asal Kodi, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut diciduk polisi lantaran kedapatan membawa senjata tajam (sajam) jenis pisau belati saat tengah asyik mengonsumsi minuman keras (miras).

“Yang bersangkutan diamankan berdasar aduan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di area publik,” ujar Kapolsek Denpasar Timur AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, Kamis (3/9).

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Peristiwa ini terungkap pada Minggu (30/8) malam sekitar pukul 19.55 WITA.

Saat itu, petugas gabungan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Satuan Samapta Polresta Denpasar bersama personel Pospol Renon tengah menggelar patroli wilayah.

Pada saat patrol wilayah, petugas menerima laporan warga mengenai sekelompok pemuda yang berkumpul sambil mengonsumsi miras di sebelah barat Monumen Bajra Sandhi.

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Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung mendatangi lokasi kejadian (TKP) dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan terhadap sekelompok pemuda yang berada di lokasi.

Saat penggeledahan badan dilakukan, petugas menemukan sebilah pisau belati lengkap dengan sarungnya terselip di pinggang sebelah kiri balik baju pelaku DB.

Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur (Dentim) mengamankan seorang pemuda berinisial DB, 20, di kawasan Lapangan Renon, Denpasar saat pesta miras
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TAGS   polsek denpasar timur pemuda Belati sajam pesta miras miras NTT Denpasar lapangan renon

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