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JPNN.com Bali Kriminal Sempat Dikira WNA Inggris, Bule yang Hilang di Pantai Tembles Ditemukan Tewas

Sempat Dikira WNA Inggris, Bule yang Hilang di Pantai Tembles Ditemukan Tewas

Kamis, 03 September 2026 – 05:42 WIB
Sempat Dikira WNA Inggris, Bule yang Hilang di Pantai Tembles Ditemukan Tewas - JPNN.com Bali
Tim SAR Gabungan menemukan bule Polandia Marcin Dawid, 44, dalam keadaan meninggal dunia, berjarak sekitar 7,5 km ke arah barat dari tempat awal korban dilaporkan hilang di Pantai Tembles, Rabu (2/9) kemarin. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Operasi pencarian wisatawan asing yang hilang di Pantai Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, membuahkan hasil pada hari ketiga pencarian, Rabu (2/9) kemarin.

Tim SAR Gabungan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, berjarak sekitar 7,5 km ke arah barat dari tempat awal korban dilaporkan hilang.

Tim SAR menerima laporan warga terkait penemuan jenazah terdampar di Pantai Yeh Kuning, Jembrana, pukul 17.20 WITA.

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Korban teridentifikasi bernama Marcin Dawid, 44, warga negara asing (WNA) asal Polandia.

Sebelumnya, korban sempat diduga merupakan WNA asal Inggris, tetapi identitas resminya terkonfirmasi pada hari kedua pencarian berdasarkan dokumen kependudukan yang ditemukan.

"Rekan-rekan di Pantai Air Kuning melaporkan penemuan mayat di pinggir," ujar Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana, Dewa Hendri Gunawan.

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Warga yang pertama kali melihat jasad kaku tersebut langsung melapor ke kepolisian setempat. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSU Negara menggunakan
ambulans Biddokkes Polres Jembrana untuk proses penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelum ditemukan meninggal, korban Marcin Dawid diperkirakan tiba di Pantai Tembles sekitar pukul 18.00 WITA, Minggu (30/8) lalu.

Tim SAR Gabungan menemukan Bule Polandia dalam keadaan meninggal dunia, berjarak sekitar 7,5 km ke arah barat dari tempat awal korban dilaporkan hilang.
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TAGS   bule WNA Polandia Inggris Pantai Tembles Jembrana Pantai Yeh Kuning Pos SAR Jembrana basarnas bali tewas

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