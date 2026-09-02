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Update Kebakaran Gudang Rongsokan di Denpasar! Titik Api Masih Muncul

Rabu, 02 September 2026 – 17:32 WIB
Update Kebakaran Gudang Rongsokan di Denpasar! Titik Api Masih Muncul - JPNN.com Bali
Water Canon milik Polresta Denpasar dikerahkan untuk memadamkan api yang muncul di lokasi gudang rongsokan yang terbakar di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Denpasar, Rabu (2/9). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Api yang membakar bangunan bedeng yang difungsikan sebagai gudang rongsokan di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Denpasar, berlanjut.

Titik api masih muncul dan memaksa tim damkar bekerja keras memadamkan api.

Rabu hari ini (2/9), upaya pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan secara intensif oleh tim damkar.

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Polresta Denpasar bahkan sampai menerjunkan armada Water Cannon milik Satuan Samapta untuk memperkuat penanganan di lokasi kejadian.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengonfirmasi penanganan titik api masih berjalan intensif dengan mengarahkan armada gabungan dari
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Denpasar serta Badung.

"Personel Polresta Denpasar menerjunkan Water Cannon Satuan Samapta ke lokasi untuk membantu pemadaman dan pendinginan, mengingat masih ditemukan beberapa titik api di lapangan," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (2/9).

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Kebakaran bermula pada Senin (31/8) pukul 22.30 WITA.

Berdasar keterangan saksi di lokasi, Siswanto, 43, api pertama kali muncul dari sisi selatan gudang pemilahan botol bekas miliknya.

Api yang membakar bangunan bedeng yang difungsikan sebagai gudang rongsokan di Jalan Nakula, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Denpasar, berlanjut
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TAGS   kebakaran gedeng gudang rongsokan Denpasar Bali Titik Api polresta denpasar Damkar Denpasar Damkar Badung

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