Update Kebakaran Gudang Rongsokan di Denpasar! Titik Api Masih Muncul

bali.jpnn.com, DENPASAR - Api yang membakar bangunan bedeng yang difungsikan sebagai gudang rongsokan di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Denpasar, berlanjut.

Titik api masih muncul dan memaksa tim damkar bekerja keras memadamkan api.

Rabu hari ini (2/9), upaya pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan secara intensif oleh tim damkar.

Polresta Denpasar bahkan sampai menerjunkan armada Water Cannon milik Satuan Samapta untuk memperkuat penanganan di lokasi kejadian.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengonfirmasi penanganan titik api masih berjalan intensif dengan mengarahkan armada gabungan dari

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Denpasar serta Badung.

"Personel Polresta Denpasar menerjunkan Water Cannon Satuan Samapta ke lokasi untuk membantu pemadaman dan pendinginan, mengingat masih ditemukan beberapa titik api di lapangan," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (2/9).

Kebakaran bermula pada Senin (31/8) pukul 22.30 WITA.

Berdasar keterangan saksi di lokasi, Siswanto, 43, api pertama kali muncul dari sisi selatan gudang pemilahan botol bekas miliknya.