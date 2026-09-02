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Mahasiswa Asal Papua Ditangkap Polisi Denpasar, ternyata Gegara Ini, Duh

Rabu, 02 September 2026 – 17:00 WIB
Mahasiswa Asal Papua Ditangkap Polisi Denpasar, ternyata Gegara Ini, Duh - JPNN.com Bali
Polsek Denpasar Timur meringkus seorang mahasiswa berinisial MS, 20, asal Jayawijaya, Papua, seusai nekat mencuri sepeda motor di kawasan Renon, Denpasar Timur. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Timur meringkus seorang mahasiswa berinisial MS, 20, asal Jayawijaya, Papua, seusai nekat mencuri sepeda motor di kawasan Renon, Denpasar Timur.

Pelaku melancarkan aksinya dengan cara menuntun sepeda motor korban Ni Wayan Lilik Anggraeni, 51, yang terparkir dalam kondisi tidak terkunci stang, Senin (31/8) lalu.

"Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengunci stang sepeda motornya.

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Pelaku mengambil kendaraan tersebut tanpa izin dengan cara didorong atau dituntun," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (2/9).

Peristiwa ini bermula pada Senin (31/8/2026) pagi sekitar pukul 08.00 WITA.

Korban Ni Wayan Lilik Anggreni mendatangi kawasan Lapangan Renon untuk latihan yoga.

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Ia memarkir sepeda motor NMAX hitam cokelat DK 3651 AES di Jalan Kusuma Atmaja, persis di depan Bank BPD Bali Renon.

Tak berselang lama setelah korban masuk ke area lapangan, juru parkir setempat, I Gusti Putu Witara, 54, melihat seorang pria mencurigakan sedang menuntun motor korban ke arah selatan lampu merah.

Polsek Denpasar Timur meringkus seorang mahasiswa berinisial MS, 20, asal Jayawijaya, Papua, seusai nekat mencuri sepeda motor di kawasan Renon, Denpasar Timur.
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TAGS   mahasiswa Papua mahasiswa Papua curanmor Denpasar polsek denpasar timur polresta denpasar Sepeda Motor

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