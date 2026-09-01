Viral Penjambret Berjaket Ojol Embat Kalung Turis Australia di Legian Kuta

bali.jpnn.com, KUTA - Jagat media sosial dihebohkan oleh unggahan video aksi penjambretan yang menimpa wisatawan mancanegara (wisman) di kawasan Legian, Kuta, Badung.

Pelaku yang diduga mengendarai sepeda motor dengan atribut ojek online (ojol) nekat merampas kalung emas bernilai ratusan juta rupiah milik korban.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan peristiwa tersebut terjadi di depan Spa Eden Green, Jalan Werkudara, Legian, Kuta, Jumat (21/8) lalu.

“Kejadiannya sekitar pukul 20.48 WITA,” ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (1/9).

Korban diketahui seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial RJB, 68, yang saat kejadian sedang berjalan kaki bersama istrinya, JR.

Musibah berawal saat korban dan istrinya berjalan kaki menuju hotel tempat menginap usai menyantap makan malam di salah satu restoran setempat.

Setibanya di TKP, korban sempat berpapasan dengan terduga pelaku yang sedang berhenti di atas sepeda motor sembari mengenakan jaket Gojek.

“Setelah korban dan istrinya berjalan sekitar 3–4 meter, tiba-tiba pelaku datang dari arah samping kanan dan langsung merampas secara paksa kalung yang dikenakan korban,” ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.